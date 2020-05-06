AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أنا الكابتن «7».. قائد صن داونز: بطولة أفريقيا أمام الزمالك الأغلى.. ونحب التظاهر بالضعف أمام المنافسين

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:29 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
تمنح شارة القيادة لأكبر اللاعبين في الفريق، أو أكثرهم قضاءً للأعوام داخل الفريق.. كما تمنح للاعب صغير في السن، لكن يجب أن تتوفر فيه صفات القيادة.

قائد الفريق يلعب دورًا مهمًا على أرضية الملعب وخارجه، ويقوم بتجميع اللاعبين حوله، يحافظ على استقرار فريقه، هو مدرب للاعبي فريقه على أرضية الميدان، لذا فهو في بعض الأوقات يكون أهم عنصر في الفريق، و مصدرا كبيرا لقوته.

وزخرت الكرة المصرية والعربية والأفريقية بشكل عام، بالعديد من قائدي فرقهم، منهم من بقى مع فريقه طيلة مشواره، لحبه لشعار ناديه.. وفي سلسلة "أنا الكابتن"، نسلط الضوء على كباتن فرق الدوري الممتاز سواء في مصر أو خارجها عبر التاريخ، لنعرف كيف كانوا عاملًا مؤثرًا في نجاح فرقهم.

وحاورنا اليوم، ثابو نتيهي قائد فريق صن داونز الجنوب إفريقي السابق، والفائز مع فريقه ببطولة دوري أبطال أفريقيا في نسخة 2016 أمام الزمالك بعد الفوز بـ3-1، في مجموع المبارتين.

وفاز صن داونز على الزمالك عام 2016 في 3 مباريات متتالية، مرتين في المجموعة ذهابًا وإيابًا، ومرة في ذهاب النهائي، وخسر العودة في برج العرب.

وقال المدافع ثابو خلال حوراه مع موقع "صدى البلد"، إنه واجه مشاكل في الدفاع أمام باسم مرسي حيث كان يتحرك كثيرا وكنت مطالبا بمراقبته طوال المباراة، لم أكن أتوقع منه هذا الأداء في مباراة العودة بالنهائي".

أنا الكابتن «7»..
وعند سؤاله ماذا أخبركم بيتسو موسيماني عقب الفوز الكبير في مباراة الذهاب قال:" أخبرنا أن نكون متواضعين ونعرف أننا سنواجه نهائيًا حقيقيًا في مصر، لذا كان فريقنا مستعد لخوض مباراة العودة في مصر بطل قوة".

وكشف عن رأيه في خوض مباراة النهائي أمام أكثر من 80 ألف مشجع بملعب برج العرب قائلا: "سأخبرك بشيء، كفريق صن داونز نحب اللعب كمستضعف خارج أرضنا، وعندها يمكنك رؤية إمكانات الفريق الحقيقة، لذلك لم نخشى اللعب أمام الجماهير على الإطلاق، كنا نعلم جيدا قبل السفر إلى مصر أن الملعب سيكون ممتلئا على آخره ".

واختتم خلال حديثه، "المباراة كانت قوية منذ بدايتها حيث اعتمد الزمالك على ستانلي الذي كان لاعبا حرا وكان يهدد مرمانا عبر التصويبات البعيدة وبالفعل سجل هدفا من خارج المنطقة لكننا تداركنا الأمر قبل ثلث الساعة من النهاية أعتقد".

واجه الزمالك، ماميلودي صن داونز بطل جنوب إفريقيا، 4 مرات في نفس النسخة من دوري أبطال أفريقيا 2016 والتي فاز بها بطل جنوب إفريقيا، منها مرتين في دور المجموعات ومرتين في نهائي البطولة.

وحقق صن داونز الفوز ذهابًا وإيابًا في دور المجموعات 2/1 في القاهرة و1/0 في بريتوريا، قبل أن يفوز في ذهاب النهائي بجنوب إفريقيا 3/0، إلا أن الزمالك عاد وفاز في برج العرب 1/0.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انسحاب و9 انتصارات.. تاريخ نتائج الزمالك بربع نهائى دورى أبطال أفريقيا

قائد صن داونز لـ صدى البلد: باسم مرسي أرهقني بنهائي 2016.. والـ 5-0 لن تتكرر.. والأهلي أقوى من الزمالك

قبل مباراة صن داونز.. سجل تاريخي صادم للأهلي أفريقيا خارج أرضه

الزمالك والترجي.. أرقام قياسية لبطل مصر أمام فريق الذهب والنار وإنجاز حقيقي لـ كارتيرون

أحمد مرتضى وهاني زاده يصلان مطار قرطاج استعدادا للعودة للقاهرة.. صور

حازم إمام يعلق على مواجهة الرجاء.. ويؤكد: أتمنى مقابلة الأهلي بالنهائي

ترشيحاتنا

شاهد.. أديل تفقد وزنها بصورة غريبة في عيد ميلادها الـ32

أغرب رد فعل .. مايا دياب تغضب وتغادر الأستوديو مؤقتا بعد خسارتها أمام السقا| فيديو

المسماري يكشف تفاصيل هجوم مليشيات أردوغان على قاعدة الوطية

هاشتاج #فخور_بمدينتي يتصدر تويتر.. ومغردون: الشقق بالقسط وياريت مصر كلها بنفس التنظيم

شوبير يعلن آخر تطورات أزمة سيد عبدالحفيظ مع الأهلي بسبب رامز مجنون رسمي

لو معاشك من 2000 لـ3000 جنيه.. غدا موعد صرفه من مكاتب البريد وبنك ناصر

AdvertisementS

انتقال وليد أزارو إلى الزمالك في الصيف.. مصدر يجيب

أخبار الأهلي| تطورات أزمة سيد عبد الحفيظ بسبب رامز .. حكاية خالد مرتجي ورئاسة النادي

مجدى عبدالغني يبرئ نفسه من أحداث مباراة مصر والجزائر 1984

عماد متعب: مكنتش بحب بركات.. والبدري وراء جلوسي احتياطيا.. فيديو

استاد القاهرة يحصل على الأفضل في العالم تحت اسم "ملعب الأهلي"

أخبار الزمالك.. انتقال وليد أزارو والغندور يشن هجوما على النادي الأهلي

لأول مرة .. تركي آل الشيخ ينشر صورة والده على تويتر

الزمالك في ورطة مع FIFA بسبب حميد أحداد

ابرز 5 أخبار رياضية .. وليد ازارو ينتقل للزمالك.. متعب يرفض منصبًا في المنتخب

أنا الكابتن «7».. قائد صن داونز: بطولة أفريقيا أمام الزمالك الأغلى.. ونحب التظاهر بالضعف أمام المنافسين

شوبير يعلن آخر تطورات أزمة سيد عبدالحفيظ مع الأهلي بسبب رامز مجنون رسمي

لم أتواصل مع عبدالله السعيد بعد توقيعه للزمالك.. عماد متعب يكشف تفاصيل لأول مرة عن حديثه مع أحمد فتحي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على آول زجاج أمامى منحنى فى تاريخ السيارات .. صور

في إيطاليا.. أول لقاح في العالم لتحجيم كورونا

تعرف على التصميم التخيلى لـ نيسان Z موديل 2021 .. صور