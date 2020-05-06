أنا الكابتن «7».. قائد صن داونز: بطولة أفريقيا أمام الزمالك الأغلى.. ونحب التظاهر بالضعف أمام المنافسين

تمنح شارة القيادة لأكبر اللاعبين في الفريق، أو أكثرهم قضاءً للأعوام داخل الفريق.. كما تمنح للاعب صغير في السن، لكن يجب أن تتوفر فيه صفات القيادة.
قائد الفريق يلعب دورًا مهمًا على أرضية الملعب وخارجه، ويقوم بتجميع اللاعبين حوله، يحافظ على استقرار فريقه، هو مدرب للاعبي فريقه على أرضية الميدان، لذا فهو في بعض الأوقات يكون أهم عنصر في الفريق، و مصدرا كبيرا لقوته.
وزخرت الكرة المصرية والعربية والأفريقية بشكل عام، بالعديد من قائدي فرقهم، منهم من بقى مع فريقه طيلة مشواره، لحبه لشعار ناديه.. وفي سلسلة "أنا الكابتن"، نسلط الضوء على كباتن فرق الدوري الممتاز سواء في مصر أو خارجها عبر التاريخ، لنعرف كيف كانوا عاملًا مؤثرًا في نجاح فرقهم.
وحاورنا اليوم، ثابو نتيهي قائد فريق صن داونز الجنوب إفريقي السابق، والفائز مع فريقه ببطولة دوري أبطال أفريقيا في نسخة 2016 أمام الزمالك بعد الفوز بـ3-1، في مجموع المبارتين.
وفاز صن داونز على الزمالك عام 2016 في 3 مباريات متتالية، مرتين في المجموعة ذهابًا وإيابًا، ومرة في ذهاب النهائي، وخسر العودة في برج العرب.
وقال المدافع ثابو خلال حوراه مع موقع "صدى البلد"، إنه واجه مشاكل في الدفاع أمام باسم مرسي حيث كان يتحرك كثيرا وكنت مطالبا بمراقبته طوال المباراة، لم أكن أتوقع منه هذا الأداء في مباراة العودة بالنهائي".
وعند سؤاله ماذا أخبركم بيتسو موسيماني عقب الفوز الكبير في مباراة الذهاب قال:" أخبرنا أن نكون متواضعين ونعرف أننا سنواجه نهائيًا حقيقيًا في مصر، لذا كان فريقنا مستعد لخوض مباراة العودة في مصر بطل قوة".
وكشف عن رأيه في خوض مباراة النهائي أمام أكثر من 80 ألف مشجع بملعب برج العرب قائلا: "سأخبرك بشيء، كفريق صن داونز نحب اللعب كمستضعف خارج أرضنا، وعندها يمكنك رؤية إمكانات الفريق الحقيقة، لذلك لم نخشى اللعب أمام الجماهير على الإطلاق، كنا نعلم جيدا قبل السفر إلى مصر أن الملعب سيكون ممتلئا على آخره ".
واختتم خلال حديثه، "المباراة كانت قوية منذ بدايتها حيث اعتمد الزمالك على ستانلي الذي كان لاعبا حرا وكان يهدد مرمانا عبر التصويبات البعيدة وبالفعل سجل هدفا من خارج المنطقة لكننا تداركنا الأمر قبل ثلث الساعة من النهاية أعتقد".
واجه الزمالك، ماميلودي صن داونز بطل جنوب إفريقيا، 4 مرات في نفس النسخة من دوري أبطال أفريقيا 2016 والتي فاز بها بطل جنوب إفريقيا، منها مرتين في دور المجموعات ومرتين في نهائي البطولة.
وحقق صن داونز الفوز ذهابًا وإيابًا في دور المجموعات 2/1 في القاهرة و1/0 في بريتوريا، قبل أن يفوز في ذهاب النهائي بجنوب إفريقيا 3/0، إلا أن الزمالك عاد وفاز في برج العرب 1/0.