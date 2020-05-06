AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

منذ بداية الحصاد.. توريد 61 ألف طن قمح إلى صوامع الإسكندرية

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:35 م
توريد قمح
توريد قمح
Advertisements
أحمد عبد العزيز
أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، اليوم، أن صوامع المدينة استقبلت حتى الآن 61 ألفًا و217 طنا و154 أردب قمح، وذلك بالتزامن مع موسم توريد القمح، الذي بدأ في 15 من الشهر الجاري.

وقال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية: إن لجان استقبال القمح المحلى المشكلة من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة سلامة الغذاء ومندوب من الشركة المسوقة ومندوب من جمعية القبانية قد تسلمت القمح بعد فحصه والتأكد من صلاحيته طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وأشار إلى أن المديرية استعدت لموسم توريد القمح لعام 2020، بإعداد الصوامع والهناجر والبناكر والشون المعدة طبقا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الأقماح المحلية.

وتضم الإسكندرية 4 صوامع وهي صومعة برج العرب بسعة 90 ألف طن، صومعة الكينج مريوط بسعة 60 ألف طن، صومعة العامرية بسعة 60 ألف طن، صومعة الصبحية بسعة 60 ألف طن.

كما تضم المدينة 2 بنكر بمجمع السلام بالكيلو 21، سعة كل منهما 45 ألف طن بإجمالى 90 ألف طن، وكذلك الهناجر بالأرض الزراعية بسعة 3 آلاف طن قمح معبأ فى أجولة، بالإضافة إلى الشون والتى تتمثل فى شونة القطن بسعة 600 طن معبأ فى أجولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تموين الإسكندرية: توريد 1259 طن قمح في خامس أيام الموسم

تموين الإسكندرية: توريد 3709 أطنان قمح في سابع أيام الموسم

منذ بداية الحصاد.. توريد 13 ألف طن قمح إلى صوامع الإسكندرية

توريد 18 ألف طن قمح إلى صوامع الإسكندرية

توريد 45 ألف طن قمح للصوامع والشون في القليوبية

توريد 67 ألف طن قمح في 33 شونة وصومعة بالبحيرة

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. ترامب يهدد الصين بالاتفاق التجاري

هاشتاج #فخور_بمدينتي يتصدر تويتر.. ومغردون: الشقق بالقسط وياريت مصر كلها بنفس التنظيم

أبرز تصريحات عبير صبري بـ شيخ الحارة: فيها إيه لما أبوس جوزي قدام الناس.. ولو قدمت أدوار إغراء هيحرقني

أخبار الأهلي| تطورات أزمة سيد عبد الحفيظ بسبب رامز .. حكاية خالد مرتجي ورئاسة النادي

خطأ يرتكبه البعض عند الإفطار يخالف سنة الرسول

مصرع ربة منزل سقطت من قطار بمحطة سكة حديد أبو تشت بقنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على آول زجاج أمامى منحنى فى تاريخ السيارات .. صور

في إيطاليا.. أول لقاح في العالم لتحجيم كورونا

تعرف على التصميم التخيلى لـ نيسان Z موديل 2021 .. صور