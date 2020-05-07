AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة يواصل صرف مستحقات حكام المناطق المتأخرة

الخميس 07/مايو/2020 - 11:16 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
Advertisements
يسري غازي
تواصل اليوم الخميس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة صرف مستحقات الحكام التابعين الى مختلف مناطق كرة القدم فى ربوع المحافظات نظير ادارتهم المسابقات بمختلف الدرجات.

كانت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة نجحت أمس الأربعاء فى صرف مليون جنية لمندوبي ٩ مناطق لكرة القدم فى ربوع المحافظات خاصة بالحكام والمراقبين.

جاءت المناطق التسع على النحو التالي: أسوان والاسكندرية والبحيرة وبنى سويف والمنيا والغربية واسيوط وقنا والسويس.

يأتي صرف مستحقات الحكام المتأخرة على عدة أيام نظرا للقرار الصادر مؤخرا الى البنوك بوضع سقف محدد المبالغ المالية المقرر صرفها الى العملاء.

واسندت فى وقت سابق اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني مهام إدارة لجنة الحكام إلى الثنائى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج مدير اللجنة بعد استقالة جمال الغندور من منصبه.

وتسلمت لجنة الحكام الرئيسية الخميس الماضى الشيكات الخاصة بالمستحقات المتأخرة لقضاة الملاعب والبالغ قيمتها 7 ملايين و225 ألف جنيه نظير إدارة الحكام مباريات المسابقات بمختلف الدرجات منذ بداية الموسم الجاري.

وقامت لجنة الحكام بتحديد أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الماضبين من أجل صرف مستحقات قضاة الملاعب فى الدورى الممتاز والقسم الثاني والخماسي والكرة النسائية وكأس مصر بنظام الكاش على أن يستقبل مقر الجبلاية قضاة الملاعب على مدار الثلاث أيام لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وارسلت لجنة الحكام الشيكات إلى مناطق كرة القدم فى ربوع محافظات الجمهورية الخاصة بالمستحقات المالية لحكام القسم الثالث عن إدارة المباريات منذ بداية الموسم وحتى فترة التوقف الإجباري وتعليق النشاط الرياضى للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

من جانبه وجه القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج مدير اللجنة الشكر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني على سرعة الإستجابة لصرف مستحقات قضاة الملاعب فى زمن قياسي فى ظل الظروف الصعبة والتوقف الإجباري للمسابقات المحلية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.


يذكر أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اعتمدت صرف بقية المستحقات المالية للحكام حتى توقف المسابقات والتي تبلغ 7 ملايين و255 ألف جنيه، فيما سبق للجنة الخماسية صرف مستحقات متأخرة للحكام عن الموسم الماضي بلغت 4 ملايين ونصف المليون جنيه، كما تم صرف 3 ملايين و600 ألف الشهر الماضي ليكون الإجمالي 15 مليونا و355 ألف جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجنة الحكام تحصل على وعود من اللجنة الخماسية بصرف باقي المستحقات

الجبلاية تسعى لإنهاء أزمة مستحقات الحكام قبل رمضان

مصدر باتحاد الكرة يكشف عن مصير المستحقات المتأخرة للحكام

كاش وشيكات .. موعد صرف مستحقات حكام الدوري وبقية المسابقات

عبر واتس آب.. لجنة الحكام تجهز سيناريوهات استئناف بطولة الدورى الممتاز

اتحاد الكرة يصرف مستحقات حكام الدوري غدًا

ترشيحاتنا

مذيع إماراتي: إن كنت عربيا ولا تحب مصر فابحث عن قومية أخرى.. فيديو

دهس عامل أمن في وقت الحظر.. التحفظ على سائق سيارة شارع الهرم

إعلان أول حالة إصابة بـ فيروس كورونا في الدوري الإماراتي

شريف إكرامى يطيح بـ أحمد الشناوى خارج بيراميدز

تحذير.. كورونا أشد فتكا بهؤلاء | فيديو

بإطلالة رمضانية.. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار في أحدث ظهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا يتحول إلى سلالة اكثر عدوى في جميع انحاء العالم

تقنية الخرائط.. شاهد أماكن الازدحام الصباحية في القاهرة والجيزة

قصة مدفع رمضان الشامخ على قمة قلعة صلاح الدين الأيوبي.. صور