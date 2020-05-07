اتحاد الكرة يواصل صرف مستحقات حكام المناطق المتأخرة

تواصل اليوم الخميس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة صرف مستحقات الحكام التابعين الى مختلف مناطق كرة القدم فى ربوع المحافظات نظير ادارتهم المسابقات بمختلف الدرجات.





كانت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة نجحت أمس الأربعاء فى صرف مليون جنية لمندوبي ٩ مناطق لكرة القدم فى ربوع المحافظات خاصة بالحكام والمراقبين.





جاءت المناطق التسع على النحو التالي: أسوان والاسكندرية والبحيرة وبنى سويف والمنيا والغربية واسيوط وقنا والسويس.





يأتي صرف مستحقات الحكام المتأخرة على عدة أيام نظرا للقرار الصادر مؤخرا الى البنوك بوضع سقف محدد المبالغ المالية المقرر صرفها الى العملاء.





واسندت فى وقت سابق اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني مهام إدارة لجنة الحكام إلى الثنائى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج مدير اللجنة بعد استقالة جمال الغندور من منصبه.





وتسلمت لجنة الحكام الرئيسية الخميس الماضى الشيكات الخاصة بالمستحقات المتأخرة لقضاة الملاعب والبالغ قيمتها 7 ملايين و225 ألف جنيه نظير إدارة الحكام مباريات المسابقات بمختلف الدرجات منذ بداية الموسم الجاري.





وقامت لجنة الحكام بتحديد أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الماضبين من أجل صرف مستحقات قضاة الملاعب فى الدورى الممتاز والقسم الثاني والخماسي والكرة النسائية وكأس مصر بنظام الكاش على أن يستقبل مقر الجبلاية قضاة الملاعب على مدار الثلاث أيام لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وارسلت لجنة الحكام الشيكات إلى مناطق كرة القدم فى ربوع محافظات الجمهورية الخاصة بالمستحقات المالية لحكام القسم الثالث عن إدارة المباريات منذ بداية الموسم وحتى فترة التوقف الإجباري وتعليق النشاط الرياضى للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.





من جانبه وجه القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج مدير اللجنة الشكر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني على سرعة الإستجابة لصرف مستحقات قضاة الملاعب فى زمن قياسي فى ظل الظروف الصعبة والتوقف الإجباري للمسابقات المحلية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.







