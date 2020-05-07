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محافظات

توريد أكثر من 77 ألف طن قمح في بني سويف.. صور

الخميس 07/مايو/2020 - 12:34 م
توريد قمح
توريد قمح
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محمد عبد الحليم
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي.

،مشيرًا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، 

وأوضح انه تم "أمس الأربعاء"استلام وتوريد 8523 طن قمح.

ليصل إجمالي الكميات الموردة "منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم  "إلى 77 ألفا و212طن قمح ، بنسبة  38.6%  من  المستهدف توريده هذا الموسم. 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2019 /2020، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب،ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من: مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية. 

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 130 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 الف طن، حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن ، إذ يستمر موسم التوريد 3 أشهر  ،وكان قد بدأ  في  15 أبريل 2020 ويختتم  في   15 يوليو المقبل. 

توريد أكثر من 77 ألف طن قمح في بني سويف.. صور
توريد أكثر من 77 ألف طن قمح في بني سويف.. صور
توريد أكثر من 77 ألف طن قمح في بني سويف.. صور
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