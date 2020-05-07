بعد تحديد الحكومة موعد فك الحظر.. 17 إجراء لا يفوتك للتعايش مع كورونا

بعد تصريح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الحكومة أعلن اليوم أن الدولة ستستمر بذات القواعد والإجراءات الطبية والاحترازية التى كانت مطبقة خلال الفترة الماضية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وتابع: "قبل عيد الفطر سيكون هناك مراجعة للموقف.. وأول يونيو سنبدأ فترة جديدة وهى التعايش مع فيروس كورونا المستجد".

نقدم لك فى هذا التقرير بعض نصائح عامة للوقاية من الإصابة من فيروس كورونا المستجد وكيفية التعامل معه.





1- عدم الاستهتار والالتزام في المنازل وعدم السماح للاطفال باللعب خارج المنزل.

2- تخفيف التجمعات وإلغاء الزيارات والواجبات الاجتماعية.

3- عدم الخروج إلى الشوارع الا للضرورة مع اخذ الاحتياطات المذكورة في البوست السابق في حال الخروج كلبس الكمامة والكفوف او اخذ عبوة معقم بخاخ.

4- وضع القمامة باكياس مغلقة الإحكام وعدم إخراجها إلى الطريق الا في موعد مرور الجرار يعني ( ماتنزلها من المساء وترميها عالطريق).

5- عدم المصافحة باليد وعدم التقبيل.

6- عند استخدام النقود يجب تعقيم اليدين بشكل جيد.

7- تعريض أثاث المنزل للشمس.

8- استعمال طرق التنظيف غير المكلفة (الماء.والصابون) بشكل مستمر.

9- العناية بكبار السن وتعريضهم لضوء الشمس.

10- المداومة على غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى التي تستخدم لغسيل اليدين، خصوصًا بعد السعال أو العطس واستخدام دورات المياه، وقبل وبعد التعامل مع الأطعمة وإعدادها.





11-استخدام المنديل عند السعال أو العطس وتغطية الفم والأنف به، ثم التخلص منه في سلة النفايات. وإذا لم يتوافر المنديل فيفضل السعال أو العطس على أعلى الذراع وليس على اليدين.





13-تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد قد المستطاع، فاليدان يمكن أن تنقلا الفيروس بعد ملامستهما للأسطح الملوثة بالفيروس.

14 لبس الكمامات في أماكن التجمعات والازدحام مثل الحج أو العمرة.





١٥- الحرص على اتباع العادات الصحية الأخرى كالتوازن الغذائي والنشاط البدني وأخذ قسط كافٍ من النوم.

16_ المحافظة على النظافة العامة.



