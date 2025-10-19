قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماجدة خير الله: ابن النادي مسلسل خفيف ومكتوب بحرفية
التقط صورة تذكارية معهم.. الرئيس السيسي: أبطال حرب أكتوبر أعادوا العزة لمصر
السفير التركي بالقاهرة: فخورون بعودة سفن المساعدات التركية للعريش بعد وقف إطلاق النار
السفير التركي يزور العريش برفقة منسق المساعدات الإنسانية الجديد إلى فلسطين
نواب البرلمان يشيدون بزيادة استثمارات ميرسك في مصر: خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والتنمية المستدامة
وفاة حفيد الموسيقار الراحل علي إسماعيل
محلل سياسي: انسحاب حماس من إدارة غزة خطوة تكتيكية تحمل أبعادا استراتيجية
أصله آيرلندي .. حكاية لاعب أبيض قاد الرأس الأخضر لمجد المونديال
الوزير: تطوير أسطول سوبر جيت بأتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء
اللواء ياسر وهبة: حرب أكتوبر أكدت أن الأوطان لا تحرر إلا بالإرادة
البحيرة: جمع 343 طنا من قش الأرز وفحص 2034 عادم سيارة
ميسي يحسم جائزة الحذاء الذهبي لهدّاف الدوري الأمريكي لعام 2025
فن وثقافة

“هابي بيرث داي” يحصد جائزتين دوليتين بالتزامن مع عرضه بالجونة

فيلم "هابي بيرث داي"
فيلم "هابي بيرث داي"
أحمد إبراهيم

في إنجاز جديد للسينما المصرية، يواصل فيلم "هابي بيرث داي" للمخرجة سارة جوهر تحقيق صدى واسع محليًا ودوليًا.

وذلك بعد فوزه بجائزيتين في مهرجانين دوليين، بالتزامن مع قرار مهرجان الجونة السينمائي لعرض الفيلم مرة ثالثة يوم الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات الدورة الثامنة، استجابةً للإقبال الجماهيري الكبير.

وحصد فيلم "هابي بيرث داي" جائزة الجمهور من مهرجان "Mill Valley Film Festival" في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما تمكن من حصد الجائزة الكبرى من مهرجان "Heartland Film" أحد أبرز المهرجانات السينمائية الأمريكية، والذي يُقام في مدينة إنديانابوليس، والذي يُعد من المهرجانات المؤهلة للأوسكار.

وتُعد جائزة مهرجان "Heartland Film" محطة استثنائية للمخرجة سارة جوهر، وذلك بعد أن انضمت لزوجها المخرج محمد دياب الذي حصل على الجائزة ذاتها من المهرجان عام 2012 عن فيلم "678"، ليُصبحا أول زوجين في تاريخ المهرجان ينالان الجائزة نفسها بأفلام مختلفة.

وتأتي هذه النجاحات بالتزامن مع اختيار مهرجان الجونة السينمائي للمخرجة سارة جوهر ضمن برنامج "Rising Stars" التابع لمنصة "CineGouna Emerge"، احتفاءً بجيل جديد من المبدعين العرب وشمال الأفارقة، ليمنحهم فرصة التواصل مع قادة صناعة السينما.

وكان قد فاز فيلم "هابي بيرث داي" بـ 3 جوائز بمهرجان تريبيكا السينمائي، الذي انطلقت فعالياته يوم 4 يونيو الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية، ذلك بعد مشاركته في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الدولية. وحصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم عالمي، وأفضل سيناريو عالمي، وأفضل مخرجة، ليصبح بذلك أول فيلم مصري يحصل على ثلاث جوائز من مهرجان تريبيكا.

جدير بالذكر، كانت قد استقرت اللجنة المشكلة لاختيار الفيلم المصري المرشح للأوسكار على اختيار فيلم "هابي بيرث داي" ليكون ممثل مصر في الأوسكار.

الفيلم كتابة سارة جوهر ومحمد دياب، إنتاج أحمد الدسوقي "إسكاي ليميت"، بطولة النجمات نيللي كريم وحنان مطاوع، بمشاركة حنان يوسف والأطفال ضحى رمضان، جومانة، كادي محمد، فارس عمر، والعديد من ضيوف الشرف من بينهم شريف سلامة، على صبحي، إخراج سارة جوهر، ويشارك في الإنتاج فيلم سكوير،  immersive Studios، بالإضافة للنجم الأمريكي الشهير جيمي فوكس.

فيلم هابي بيرث داى نيللى كريم مهرجان Mill Valley Film Festival مهرجان Heartland Film محمد دياب حنان مطاوع

