وائل فاروق يفوز بجائزة التميّز الدولي للبحر المتوسط لعام 2025

أعلن اتحاد الصحفيين المتوسطيين بالتعاون مع وزارة الثقافة الإيطالية فوز الدكتور وائل فاروق، مدير المعهد الثقافي العربي في ميلانو وأستاذ الأدب العربي في الجامعة الكاثوليكية للقلب الأقدس، بجائزة التميّز الدولي للبحر المتوسط لعام 2025، المعروفة إعلاميًا باسم "أوسكار البحر المتوسط".

ويأتي هذا التكريم لمساهمته الاستثنائية في تعزيز اللغة والثقافة العربية في أوروبا، وفي تعزيز الحوار بين الثقافات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، يُمثل البروفيسور وائل فاروق مرجعًا بارزًا في المشهد الأكاديمي والثقافي الدولي.

وبصفته مديرًا للمعهد الثقافي العربي في ميلانو، وأستاذًا في جامعة القلب المقدس الكاثوليكية، كرّس حياته المهنية لنشر المعرفة، وتثمين التراث العربي، وبناء الجسور الثقافية بين الطلاب والباحثين والشعوب.

ويُجسّد عمله، القائم على المعرفة والحوار والتعاون، قيم السلام والتضامن والوحدة المتوسطية التي تسعى جائزة البحر الأبيض المتوسط ​​للتميز إلى الاحتفاء بها.

ولهذه المزايا، تمنح اللجنة المنظمة وائل فاروق جائزة البحر الأبيض المتوسط ​​الدولية للتميز لعام ٢٠٢٥، كمثالٍ على التميز الأكاديمي، وداعمٍ للحوار بين الحضارات.

ويُعدّ الدكتور وائل فاروق علَماً أكاديميّاً وثقافياً بارزاً على الساحة الدولية، حيث كرّس مسيرته العلمية والمهنية لبناء جسور من التفاهم والمعرفة بين الشرق والغرب، ونشر قيم الحوار والتعاون والسلام. وتجسّد هذه الجائزة القيم النبيلة التي تسعى المبادرة إلى ترسيخها، وفي مقدّمتها السلام والتضامن والوحدة بين شعوب المنطقة.

جائزة مرموقة برعاية مؤسسات دولية



تُقام جائزة التميّز المتوسطي برعاية عدد من المؤسسات الإيطالية والأوروبية الكبرى، منها اتحاد الصحفيين (CUG) التابع لوزارة الثقافة، ووزارة الشؤون الخارجية الإيطالية، واللجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية (CONI)، واتحاد الصحافة الرياضية الإيطالي (USSI)، ورابطة الصحفيين الرياضيين الأوروبيين (AIPS Europe)، وجمعية الفينيسيين في روما. ويُنتظر أن يُقام حفل التكريم في حضور شخصيات رسمية ودبلوماسية بارزة، إلى جانب نخبة من المثقفين والفنانين من دول تركيا، تونس، الجزائر، مصر، المغرب، إسبانيا، ألبانيا، مالطا، الفاتيكان، وإيطاليا.

كوكبة من الفائزين المميزين لعام 2025

يشارك الدكتور وائل فاروق هذا العام نخبة من الشخصيات المرموقة في مجالات الثقافة والفنون والرياضة، من بينهم:

جوزيه مورينيو في مجال الرياضة، وإجناسيو بييرو خيمينيز، مدير معهد سرفانتس،

والمصممة المغربية هانيا حراتي،والفنانة التشكيلية التونسية إلهام سباعي شعبان،وإيلينا ميداكوفيتش، مديرة متحف بلجراد،والموسيقي الألباني أولين سيزاري،وعازف الأرغن الشهير جوزيب سوليه كول.

كما ستُمنح نيكوليتا مانتوفاني، رئيسة مؤسسة لوتشيانو بافاروتي، جائزة تخليد لذكرى المايسترو الكبير.

وسيُكرَّم أيضًا عدد من الشخصيات من المؤسسة القضائية الإيطالية تقديراً لجهودها في صون العدالة، من بينهم المدعي العام لميلانو مارسيلو فيولا، والقاضي تامارو ماييلو، والقاضية مارتينا سيمينزاتو، رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية في جرائم قتل النساء.

مسيرة جائزة عالمية

يُذكر أن هذه الجائزة منحت على مرّ الأعوام لعدد من الشخصيات المؤثرة، منهم نجم كرة القدم جانفرانكو زولا، والممثل الإيطالي بينو إنسينيو، والمخرجة والممثلة الكوميدية باولا كورتيلّيسي، ورئيسة بلدية الرباط فتيحة المودني، والمخرج الجزائري رشيد بن حاج، ومصمم الأزياء الفلسطيني جمال تسلاق.

وتعكس هذه الكوكبة من الفائزين البعد الدولي والطابع الثقافي العابر للحدود الذي يميّز الجائزة منذ تأسيسها.