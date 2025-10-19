قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أصله آيرلندي .. حكاية لاعب أبيض قاد الرأس الأخضر لمجد المونديال
الوزير: تطوير أسطول سوبر جيت بأتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء
اللواء ياسر وهبة: حرب أكتوبر أكدت أن الأوطان لا تحرر إلا بالإرادة
البحيرة: جمع 343 طنا من قش الأرز وفحص 2034 عادم سيارة
ميسي يحسم جائزة الحذاء الذهبي لهدّاف الدوري الأمريكي لعام 2025
مراد مكرم يهاجم منتقدي طه دسوقي: مش بيحبوا الخير لحد
الرئيس السيسي يصل لحضور الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة
رئيس هيئة الاستثمار يدعو للتوسع في عقد الشراكات بين المناطق الحرة حول العالم
ظهور حالات جدري مائي بين طلاب مدرسة بالمنوفية.. وإجراءات مشددة من التعليم والصحة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية رقم 42 للقوات المسلحة
بعثة التايكوندو تطير للصين للمشاركة في بطولة العالم
وصول الرئيس السيسي لحضور الندوة التثقيفية الـ42
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وائل فاروق يفوز بجائزة التميّز الدولي للبحر المتوسط لعام 2025

الدكتور وائل فاروق
الدكتور وائل فاروق

 أعلن اتحاد الصحفيين المتوسطيين بالتعاون مع وزارة الثقافة الإيطالية فوز  الدكتور وائل فاروق، مدير المعهد الثقافي العربي في ميلانو وأستاذ الأدب العربي في الجامعة الكاثوليكية للقلب الأقدس، بجائزة التميّز الدولي للبحر المتوسط لعام 2025، المعروفة إعلاميًا باسم "أوسكار البحر المتوسط".

ويأتي هذا التكريم لمساهمته الاستثنائية في تعزيز اللغة والثقافة العربية في أوروبا، وفي تعزيز الحوار بين الثقافات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، يُمثل البروفيسور وائل فاروق مرجعًا بارزًا في المشهد الأكاديمي والثقافي الدولي.

وبصفته مديرًا للمعهد الثقافي العربي في ميلانو، وأستاذًا في جامعة القلب المقدس الكاثوليكية، كرّس حياته المهنية لنشر المعرفة، وتثمين التراث العربي، وبناء الجسور الثقافية بين الطلاب والباحثين والشعوب.

ويُجسّد عمله، القائم على المعرفة والحوار والتعاون، قيم السلام والتضامن والوحدة المتوسطية التي تسعى جائزة البحر الأبيض المتوسط ​​للتميز إلى الاحتفاء بها.

ولهذه المزايا، تمنح اللجنة المنظمة وائل فاروق جائزة البحر الأبيض المتوسط ​​الدولية للتميز لعام ٢٠٢٥، كمثالٍ على التميز الأكاديمي، وداعمٍ للحوار بين الحضارات.

ويُعدّ الدكتور وائل فاروق علَماً أكاديميّاً وثقافياً بارزاً على الساحة الدولية، حيث كرّس مسيرته العلمية والمهنية لبناء جسور من التفاهم والمعرفة بين الشرق والغرب، ونشر قيم الحوار والتعاون والسلام. وتجسّد هذه الجائزة القيم النبيلة التي تسعى المبادرة إلى ترسيخها، وفي مقدّمتها السلام والتضامن والوحدة بين شعوب المنطقة.

جائزة مرموقة برعاية مؤسسات دولية


تُقام جائزة التميّز المتوسطي برعاية عدد من المؤسسات الإيطالية والأوروبية الكبرى، منها اتحاد الصحفيين (CUG) التابع لوزارة الثقافة، ووزارة الشؤون الخارجية الإيطالية، واللجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية (CONI)، واتحاد الصحافة الرياضية الإيطالي (USSI)، ورابطة الصحفيين الرياضيين الأوروبيين (AIPS Europe)، وجمعية الفينيسيين في روما. ويُنتظر أن يُقام حفل التكريم في حضور شخصيات رسمية ودبلوماسية بارزة، إلى جانب نخبة من المثقفين والفنانين من دول تركيا، تونس، الجزائر، مصر، المغرب، إسبانيا، ألبانيا، مالطا، الفاتيكان، وإيطاليا.
كوكبة من الفائزين المميزين لعام 2025
يشارك الدكتور وائل فاروق هذا العام نخبة من الشخصيات المرموقة في مجالات الثقافة والفنون والرياضة، من بينهم:
جوزيه مورينيو في مجال الرياضة، وإجناسيو بييرو خيمينيز، مدير معهد سرفانتس،
والمصممة المغربية هانيا حراتي،والفنانة التشكيلية التونسية إلهام سباعي شعبان،وإيلينا ميداكوفيتش، مديرة متحف بلجراد،والموسيقي الألباني أولين سيزاري،وعازف الأرغن الشهير جوزيب سوليه كول.

كما ستُمنح نيكوليتا مانتوفاني، رئيسة مؤسسة لوتشيانو بافاروتي، جائزة تخليد لذكرى المايسترو الكبير.

وسيُكرَّم أيضًا عدد من الشخصيات من المؤسسة القضائية الإيطالية تقديراً لجهودها في صون العدالة، من بينهم المدعي العام لميلانو مارسيلو فيولا، والقاضي تامارو ماييلو، والقاضية مارتينا سيمينزاتو، رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية في جرائم قتل النساء.

مسيرة جائزة عالمية

يُذكر أن هذه الجائزة منحت على مرّ الأعوام لعدد من الشخصيات المؤثرة، منهم نجم كرة القدم جانفرانكو زولا، والممثل الإيطالي بينو إنسينيو، والمخرجة والممثلة الكوميدية باولا كورتيلّيسي، ورئيسة بلدية الرباط فتيحة المودني، والمخرج الجزائري رشيد بن حاج، ومصمم الأزياء الفلسطيني جمال تسلاق.

وتعكس هذه الكوكبة من الفائزين البعد الدولي والطابع الثقافي العابر للحدود الذي يميّز الجائزة منذ تأسيسها.

اتحاد الصحفيين المتوسطيين وزارة الثقافة الإيطالية الدكتور وائل فاروق مدير المعهد الثقافي العربي الجامعة الكاثوليكية للقلب الأقدس جائزة التميّز الدولي للبحر المتوسط أوسكار البحر المتوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

معاش ربات البيوت

معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

القطار الكهربائي الخفيف

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف من السلام إلى العاصمة الإدارية

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

ترشيحاتنا

وفد الكنيسة الكاثوليكية يشارك في احتفال العدراء

وفد الكاثوليكية يشارك في الذكرى المئوية لتدشين كنيسة العذراء بالزيتون

مسئولة بالتعليم تتفقد مدارس الجيزة

مسئولة بالتعليم تتفقد مدارس الجيزة وتشيد بالإلتزام بالحضور والتقييمات

فرص العمل المتاحة

100 فرصة عمل جديدة بشركة إلكترونيات براتب 9 آلاف جنيه

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد