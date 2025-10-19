السلامونى : إنتاج من 250 لـ 270 مليون رغيف مدعم يوميا

أشاد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية بقرار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، باستمرار ثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعَّم عند 20 قرشًا للرغيف الواحد والمُسعَّر على بطاقات التموين، رغم تحريك أسعار السولار مؤخرًا .

وأكد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ان حرص الحكومة والممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية على عدم المساس بسعر الخبز المدعم واستمرار طرحه للمواطنين على بطاقات التموين بـ 20 قرشا رغم ان التكلفة الفعلية تتجاوز 150 قرشا خاصة بعد تحريك أسعار السولار وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج يؤكد مدى حرص القيادة السياسية على تخفيف العبء على المستفيدين من منظومة الدعم،حيث تتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين فارق التكلفة لاستمرار دعم الخبز للمواطنين خاصة الأولى بالرعاية .

وأشار عبد الغفار السلامونى الى حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين في خططها مراعاة جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع الخبز البلدي المدعَّم، بما في ذلك سعر السولار ضمن هيكل التكلفة، في ضوء الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية ،وأن الدولة مستمرة في تحمُّل فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز، بما يضمن استمرار صرف الخبز البلدي المدعَّم للمواطنين عبر بطاقات التموين بنفس السعر المقرر، دون أي أعباء إضافية على المواطنين وتم الاتفاق على تعديل فئة طحن القمح التمويني للمطاحن التموينية بعد زيادة أسعار الوقود الأخيرة وارتفاع عناصر تكلفة الطحن شاملة أعباء التصنيع للمطاحن التموينية، فضلا عن مستلزمات عناصر الإنتاج ، في إطار الحرص على استمرارية منظومة دعم الخبز وإنتاج دقيق مطابق للمواصفات القياسية والذى بدورة يتم انتاج خبز جيد للمواطنين ،حيث يتم إنتاج ما يقرب من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف مدعم يوميا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 20 قرشا ،رغم أن التكلفة الفعلية للرغيف تتجاوز 150 قرشا، بما يساهم فى تطوير المطاحن لاستمرار انتاج دقيق جيد، الأمر الذى يصب فى صالح المستهلك فى ظل حرص الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على حصول المواطن على خبز جيد مطابق للمواصفات القياسية .

وأضاف "عبد الغفار السلامونى"، أن حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على التوسع في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ساهم في الحد من هدر الاقماح، وساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي خاصة خلال توريد القمح المحلي في الموسم الحالي، حيث تم زيادة السعات التخزينية وفقا للمحافظات أكثر إنتاجية للاقماح المحلية والتوسعات الزراعية المستقبلية