فوز 12 عضوا بالتزكية في انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات برئاسة الدكتور خالد عبد العظيم، فوز 12 مرشحا لمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء لدورة جديدة 2025/2029 بالتزكية، وذلك بعد أن تطابقت أعداد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة للغرفة.

وقال الدكتور خالد عبد العظيم رئيس اللجنة المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، فاز عن مقاعد المرشحين من فئة المنشآت الكبيرة، كل من: الدكتور كمال الدسوقي ، ومحمد خطاب وأحمد حافظ، وحسام السلاب.

وأضاف «عبد العظيم»، أنه فاز عن مقاعد فئة المنشآت المتوسطة كل من ابراهيم غالي، و هشام مدكور ابو العز، ومحمد ياسر راشد والدكتور أحمد محمد عثمان.

بينما فاز عن فئة المنشآت الصغيرة، طارق الخضيري، وعلى سنجر، وأحمد عبد الحميد، والسيد البدوي.

جدير بالذكر، أنه سيتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة والوكيلين وممثل الغرفة في مجلس إدارة اتحاد الصناعات بعد قيام الوزير المختص بتعين 3 أعضاء بالمجلس ليكتمل عدد أعضاء المجلس 15 عضواً، وبدء أعمال الدورة الجديدة 2025/2029.

