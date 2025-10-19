قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سمير النجار: الزراعة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل وصادرات تنافسية عالميًا

سمير النجار
سمير النجار
ولاء عبد الكريم

قال المهندس سمير النجار، عضو،المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن الزراعة المصرية تخطو بثبات نحو تحقيق طفرة حقيقية في مجال الإنتاج والتصدير، بفضل الرؤية الحكومية الداعمة، وتكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص.

وقال النجار"بدأ حلمنا في تطوير الزراعة والتصدير خلال السنوات العشر الأخيرة،  واليوم نرى ثماره على أرض الواقع، لكن الطريق لا يزال أمامنا لتحقيق المزيد من الطموحات".

و أشار إلى ان مصر استطاعت ترسيخ مكانتها بقوة في الأسواق الأوروبية و العربية، لتصبح اليوم من بين أبرز الدول المنافسة عالمياً في تصدير المنتجات الزراعية ، مؤكدًا أن جودة المنتج المصري هي الركيزة الأساسية وراء هذه المكانة المرموقة و الثقة التي تحظى بها في الأسواق الدولية. 

كما شدد النجار على أهمية الحوار المستمر بين الجهات الحكومية والمصدرين لتذليل العقبات التي تواجه القطاع، موضحا أن التعاون الجاد بين جميع الأطراف هو السبيل لتحقيق نقلة نوعية في حجم الصادرات الزراعية.  

و أفاد  بأن من أبرز التحديات التي تواجه المصدرين تتمثل في ارتفاع تكاليف النقل و التخزين و المحطات الزراعية ، مشددًا على أهمية تبني نهج متكامل لتسهيل إنشاء مشروعات زراعية متكاملة في مواقع الإنتاج ، تضم المزارع و محطات الفرز و التعبئة و مناطق التخزين و النقل، بما يسهم في خفض التكاليف بشكل ملحوظ و تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الزراعي المصري في الأسواق العالمية.

وأكد أهمية تأهيل الكوادر البشرية وتدريب العمالة الزراعية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص بدأ بالفعل في إنشاء مدارس زراعية متخصصة بالتعاون مع وزارة التعليم، بهدف إعداد جيل جديد من الشباب القادر على مواكبة التطور التكنولوجي في الزراعة وإدارة الصادرات الحديثة.

وأكد سمير النجار على أن مستقبل الزراعة المصرية واعد، وأن الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص تمثل حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مكانة مصر كقوة زراعية وتصديرية رائدة في المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال  كلمته في مؤتمر الزراعة والغذاء، الذي انعقد تحت شعار "الطريق إلى المستقبل والتنمية المستدامة وصادرات تنافسية"، مشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال والخبراء في القطاع الزراعي والغذائي، حيث جاء انعقاده ليشكل منصة مهمة لمناقشة مستقبل الأمن الغذائي المصري وتعزيز فرص التصدير والنمو المستدام.


 

المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية الرؤية الحكومية تطوير الزراعة

