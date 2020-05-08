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فن

شاهد.. هند صبري تستعيد ذكريات أول ظهور لها في السينما: بداية المشوار

الجمعة 08/مايو/2020 - 03:36 ص
هند صبرى
هند صبرى
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محمد بدران

شاركت الفنانة التونسية هند صبري، جمهورها بصور نادرة، وهى تستعيد ذكريات أول افلامها السينمائية "صمت القصور"، من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات انستجرام".

وعلقت هند صبرى على الصورة قائلة: "بداية المشوار... اول فيلم سينمائي لي مع المخرجة مفيدة تلاتلي. من منكم شاهد صمت القصور؟".

يذكر أن صمت القصور هو فيلم سينمائي تونسي تم إنتاجه عام 1994، سيناريو وإخراج، المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي.

الفيلم بطولة الفنانة هند صبري، أمال الهذيلي، ناجية الورغي، هشام رستم، سامي بوعجيلة، سنية المؤدب.

وتدور أحداث قصة الفيلم حول فتاة مغنية حامل، يطلب منها صديقها الإجهاض للحمل.

تعود الفتاة لقصر سيدها الذي تربت فيه وتستعيد ذكريات والدتها التي كانت تعمل خادمة بالقصر وراقصة، كما تستعيد ذكريات طفولتها حيث ولدت من أب مجهول.


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