تقرير لوشيسكو يحسم مصير عمر خربين مع الهلال السعودي





وذكرت صحيفة " الرياضية" السعودية، وفقا لمصادرها، أن الحديث عن رحيل عمر خربين يعد سابقا لأونه، في ظل إيقاف النشاط الكروي بالمملكة العربية السعودية.





وأضافت الصحيفة، أن رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال، سيقدم تقريرا نهائيا خلال الفترة المقبلة، عن اللاعبين الأجانب والمحليين الراحلين عن الزعيم، بالإضافة إلى الصفقات الي سيحتاجها خلال الموسم المقبل.





وشارك عمر خربين مع الهلال السعودي في 12 مباراة في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالهما 4 أهداف وصنع 3 آخرين.





يذكر أن الاتحاد السعودي، أعلن في منتصف شهر مارس الماضي إيقاف مسابقة الدوري، خوفا من تفشي فيروس كورونا في االملاعب.

أكد تقرير سعودي، أن مصير النجم السوري عمر خربين مع نادي الهلال لم يتحدد بعد، بسبب تجميد النشاط الرياضي، بسبب بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".