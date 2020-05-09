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فى أول يوم لاستئناف العمل.. نائب رئيس مجلس الدولة يوضح الإجراءات الاحترازية.. فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 11:45 ص
المستشار طه عبده،
المستشار طه عبده، نائب رئيس مجلس الدولة
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هاجر إبراهيم
قال المستشار طه عبده، نائب رئيس مجلس الدولة: إنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا يتم تعقيم قاعات محكمة القضاء الإداري بشكل مستمر وحتى بعد توقف العمل بها، مشيرا إلى أنه عند بدء عودة الجلسات للعمل اليوم تم اتخاذ إجراءات وقائية قبل دخول أي شخص للقاعات من خلال التأكد من ارتداء المواطنين والمحامين للجونتيات والكمامة.

وأضاف "عبده" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه يتم التأكد من دخول أصحاب الشأن فقط إلى المحاكم منعا للتزاحم، موضحا أن هناك مختصين موجودين يقومون بالكشف علي المترددين بأجهزة كشف الحرارة والمتابعة لسلامة المتقاضى.

وتابع أن الإجراءات التى تتم داخل الجلسة تتعلق بمسألة التباعد الإجتماعى والمسافات بين الناس من أجل منع التزاحم، بالإضافة إلى إتخاذ كل الإجراءات التى نصحت بها وزارة الصحة العالمية والمصرية وإرتداء الكمامات داخل القاعات.

وأفاد بأن هناك مسافات تتم للقضاة وهم على منصة المحكمة، مضيفا أنه حتى الأن لا يوجد مخالفين للإجراءات الإحترازية سواء كان موظف من المجلس أو من أى جهة.

وأوضح أن المواطن غير الملتزم ولا يرتدى الكمامة أو درجة حرارته عالية لا يسمح له بالدخول، متابعا أنه فى فترة سابقة كانت المحكمة تعانى من التدخين والذى يؤثر على الصحة العامة للمواطنين، حيث أن هناك قانون يحرم هذا الفعل وأن المحكمة ملتزمة بذلك.
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