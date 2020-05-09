المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق: تشكيل وحدات عمل في كل المحطات للتعقيم

قال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، إنه منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، تم تشكيل وحدات عمل لتطهير جميع محطات مترو الأنفاق على مدار اليوم.





وأضاف أحمد عبد الهادي خلال حواره لـ فضائية إكسترا نيوز، أن أي مكان تلامسي في محطات المترو، يتم تعقيمه بالكامل علي مدار اليوم، وبشكل أسبوعي.





وأكد أحمد عبد الهادي أنه بعد انتهاء مدة العمل اليومية، يتم عودة جميع العربات للورش وتعقيمها جيدا من الخارج والداخل.





وأوضح عبد الهادي أنه تم وضع ملصقات توعية داخل القطارات والمحطات وفقا لما اعتمدته وزارة الصحة ، للوقاية من فيروس كورونا.





وأشار إلى أنه في حال حدوث زحام شديد في أية محطة يتم الإمداد السريع بعربات فارغة، لأمتصاص الأزدحام، للحفاظ علي المواطنين، واتباع إجراءات السلامة.