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خبير اقتصادي: خطة التعايش مع كورونا ستقلل من الخسائر في الوقت الحالي.. فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 09:12 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال علي الادريسي الخبير الاقتصادي, إن خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا ستقلل من الخسائر في الفترة الحالية.


وأضاف علي الادريسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" مع الإعلامية رانيا هاشم, المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أن تداعيات فيروس كورونا كانت أكبر من الجميع ولم يستطع أحد ان يتوقع ان تكون الازمة كبيرة.


وتابع الخبير الاقتصادي, أن الانظمة الصحية الكبيرة التي كانوا يتباهون بها في الدول العظمي سقطت وتهشمت أمام انتشار فيروس كورونا ولم يستطيعوا الصمود أمام تلك الأزمة.


وأوضح علي الادريسي, أن مصر شهدت بطئا اقتصاديا في عام 2019 وجاء عام 2020 وحدث فيه انتشار فيروس كورونا، وهذا أثر علي الاقتصاد بدرجة كبيرة.


وأشار إلي أن, أكبر القطاعات التي شهدت خسائر كبيرة وعظيمة قطاعا السياحة والطيران.

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