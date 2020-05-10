القصة الكاملة لاعتداء النائب إلهامي عجينة على طاقم طبي بمستشفى شربين بالدقهلية

كشف النائب إلهامى عجينة ، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس بمحافظة ، حقيقة ما تردد حول اقتحامه لمستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية واعتدائه على الطاقم الطبي بها. الدقهلية ، حقيقة









وأكد عجينة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ما أثير حول اعتدائه على الطاقم الطبى بمستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية هو كلام عار تماما من الصحة ، مشيرا إلى أن الواقعة تعود إلى أن مواطن من أهل دائرته استغاث به لمساعدة أبيه الذى يعالج فى مستشفى شربين العام.









وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا المواطن أخبره بأن الطاقم الطبى فى مستشفى شربين العام لايوفر لوالده غرفة عناية مركزة فى قسم المخ والأعصاب، مضيفا ان المواطن اخبره: "مش عاوزين يدخلوه العناية المركزة ولا عايزين يخرجوه من المستشفى".









وأوضح أنه فور علمه بالواقعة توجه إلى مستشفى شربين العام وتحدث مع الطاقم الطبى وسألهم عن أسباب تأخر علاج هذا المواطن وعدم توفير غرفة عناية مركزة له وضرورة علاجه، فكان الرد من الطاقم الطبى : "حالة ايه واحنا ماعندناش امكانيات وده اللى نقدر نعمله".









وتابع: هناك عدد من الأطباء بمستشفى شربين العام لديهم عيادات خاصة بجوار المستشفى، ويقومون بأخذ المرضى من المستشفى للكشف عليهم فى عياداتهم الخاصة، وهو ما يعد مخالفة صريحة من جانبهم".









وأكد أنه قام بتصوير هذه الواقعة بالفيديو وظهر فيه مدى الإهمال بمستشفى شربين العام ، وعدم النظافة، قائلا: "الدكاترة مش بتحضر وبيبصموا ويمشوا والمفروض ان المستشفى دى فيها عدد كبير من الدكاترة بس اللى بيجى منهم حوالى عشرة بس".









وكشف عن تقدمه بطلب إحاطة ومذكرة عاجلة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للتحقيق فى الإهمال الجسيم الواقع بمستشفى شربين العام ، مشيرا إلى ان لديه مستدات بفساد مالى وإدارى وفنى فى مستشفى شربين العام سيقوم بإرفاقها مع طلب الإحاطة والمذكرة العاجلة.









أصدرت بيانا على صفتحها على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك" حول زيارة النائب إلهامى عجينة، واعتدائه على الطاقم الطبى بالمستشفى. كانت إدارة مستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية







