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فن

فى ذكرى ميلاد ممدوح وافي.. بدأ محاسبا في البنوك واتجه للتمثيل

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:31 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
اسمه ممدوح محمد على وافي، ولد عام 1951 لعائلة ميسورة الحال، تخرج في كلية التجارة وبدأ حياته المهنية بالعمل في أحد البنوك الحكومية، إلا أنه اتجه إلى التمثيل عقب تخرجه من المعهد العالي للعلوم المسرحية، وتزوج من خارج الوسط الفني وأنجب أبنائة الثلاثة "نورا وياسمين وهاني".

اشتهر الفنان الراحل من خلال مجموعة من الأعمال الكوميدية بالسينما والتلفزيون والمسرح. و

وعمل المسرح فى "اولاد الشوارع" و"حمرى جمرى" و"جنون البشر"و "على بلاطة"و "الناس اتجننت"و "بكالوريوس فى حكم الشعوب".

الفنان الراحل بدأ مشواره الفني عام 1979، من خلال العمل المسرحي، حيث شارك في العديد من الأعمال المسرحية المتميزة، ومنها "حمري جمري والهمجي وهي والتلامذة وحضرات السادة العيال وتزوير في أوراق عاطفية".


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