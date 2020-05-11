فى ذكرى ميلاد ممدوح وافي.. بدأ محاسبا في البنوك واتجه للتمثيل

اسمه ممدوح محمد على وافي ، ولد عام 1951 لعائلة ميسورة الحال، تخرج في كلية التجارة وبدأ حياته المهنية بالعمل في أحد البنوك الحكومية، إلا أنه اتجه إلى التمثيل عقب تخرجه من المعهد العالي للعلوم المسرحية، وتزوج من خارج الوسط الفني وأنجب أبنائة الثلاثة "نورا وياسمين وهاني".





اشتهر الفنان الراحل من خلال مجموعة من الأعمال الكوميدية بالسينما والتلفزيون والمسرح. و





وعمل المسرح فى "اولاد الشوارع" و"حمرى جمرى" و"جنون البشر"و "على بلاطة"و "الناس اتجننت"و "بكالوريوس فى حكم الشعوب".



