الحلقة 17 من مسلسل فالنتينو.. دلال عبد العزيز تكتشف زواج عادل إمام

شهدت أحداث الحلقة 17 من مسلسل "فالنتينو " تطورات أبرزها عودة سامح زوج جيلان إلى المنزل بعد غياب طويل ويخبرها بأنه مطارد من قبل مجموعة من الأشخاص الذين كان يعمل لصالحهم في عمليات غسيل الأموال.
وتعاتبه جيلان على قدومه في مثل هذا الوقت المتأخر دون إذن مسبق، ويتدخل أرشميدس ويصطحب سامح للجلوس معه في شقته.
وتزوج "فالنتينو" دون علم زوجته الأولى "عفاف عصمت" التي تجسدها الفنانة دلال عبد العزيز، والتي اكتشفت سره حيث ذهبت إلى المكتب الخاص به في المدرسة التي يمتلكاها ولكنها لم تجده وعند البحث في الأوراق المتواجدة على مكتبه تعثر على عقد شراء الفيلا التي قام بشرائها ليسكن فيها مع زوجته الجديدة داليا البحيري.
مسلسل "فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.
"فالنتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.