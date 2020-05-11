الحلقة 17 من مسلسل فالنتينو.. دلال عبد العزيز تكتشف زواج عادل إمام

عودة سامح زوج جيلان إلى المنزل بعد غياب طويل ويخبرها بأنه مطارد من قبل مجموعة من الأشخاص الذين كان يعمل لصالحهم في عمليات غسيل الأموال.





وتعاتبه جيلان على قدومه في مثل هذا الوقت المتأخر دون إذن مسبق، ويتدخل أرشميدس ويصطحب سامح للجلوس معه في شقته.



