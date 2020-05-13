أزمة صناعة التعدين العالمية والكورونا

دخلت صناعة التعدين فى 2020 فى اضطراب عميق بشكل جديد فعادة ما تكون حالات انكماش صناعة التعدين نتيجة لانخفاض الطلب. عندما يتباطأ النمو الاقتصادي ، وهناك انخفاض في النشاط الصناعي العام وهذا يبطئ الطلب على المنتجات الملغومة ، مما يتسبب في انخفاض الأسعار.









على سبيل المثال ، انخفضت أسعار المعادن بشكل كبير في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2007-2008. في السنوات السابقة ، غذى النمو الصيني استهلاك المعادن الصناعية ، ووسع الإنتاج ورفع الأسعار إلى الأعلى. عندما انتشرت الأزمة المالية العالمية من الولايات المتحدة إلى بقية العالم ، انخفض الطلب وانخفضت أسعار المعادن استجابة. ولكن أزمة الفيروس التاجي هذه مختلفة.









نعم هناك مشكله فى الطلب على المنتجات الصناعيه نتيجه لتباطؤ النشاط الاقتصادي ، ولكن هذه المرة الأولى الذى يتزامن فيها انخفاض الطلب مع اضطراب كبير في جانب العرض. ففى بلدان كثيره ، مثل بيرو ، يتم تقييد عمليات التعدين بشدة كجزء من جهود الحكومة للسيطرة على الوباء. كما تسبب تفشي الفيروس في مواقع مناجم محددة في مواقع أخرى في إغلاق تلك العمليات. فقدت بعض المعادن مثل النيكل (أحد مكونات بطاريات السيارات الكهربائية) أكثر من 30 في المائة من الإنتاج ، بسبب الاعتماد على دول معينة مثل الفلبين .هذا يجعل التنبؤ بالأسعار المستقبلية اقرب الى ممارسات التخمين منها االى منطق اقتصادى احصائى سليم.









حتى وقت قريب ، كانت فكرة أن أسعار النحاس بالكاد ستتحرك استجابة لانخفاض 6.8 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الصيني فكرة غير متوقعة. حتى إذا انخفض الطلب على العديد من السلع ، فقد تنخفض إمدادات هذا المنتج في بعض الحالات بشكل أسرع. وهذا يعني أن أسعار المعادن يمكن أن ترتفع بالفعل خلال هذا الانكماش الاقتصادي. مثال على ذلك هو اليورانيوم ، وهو مادة أساسية لمحطات الطاقة النووية. وارتفعت أسعار اليورانيوم بنسبة 20 في المائة في أبريل من مستوى منخفض في مارس مع ظهور مخاوف من نقص المعروض.









أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز أن الفيروس التاجي قد أثر على ما يقدر بنحو 30-35 في المائة من إنتاج اليورانيوم العالمي ، بما في ذلك إغلاق شهر واحد لأكبر منجم لليورانيوم في العالم ، بحيرة سيجار ، في شمال ساسكاتشوان بكندا . وادت الازمه الى التفاوت المتزايد بين اتجاهات أسعار المعادن الثمينة والمعادن الصناعية.

هناك تباطؤ فى جميع أوجه صناعة التعدين حيث يمكن التقاط Covid-19 عن طريق لمس الأسطح الملوثة بالفيروس التاجي الجديد.. ومع ذلك ، أكدت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الأخرى أن غسل اليدين وتنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر يوميًا أمر أساسي لمنع انتشار Covid-19. لذلك على الرغم من أننا لا نزال لا نعرف بالضبط عدد الحالات التي تسببها الأسطح الملوثة مباشرةً ، ينصح الخبراء بتوخي الحذر. أحد الجوانب غير الواضحه هو بالضبط إلى متى يمكن أن يستمر Sars-CoV-2 ، اسم الفيروس الذي يسبب المرض Covid-19 ، خارج جسم الإنسان. وجدت بعض الدراسات على الفيروسات التاجية الأخرى ، بما في ذلك Sars و Mers ، أنه يمكنهم البقاء على المعدن والزجاج والبلاستيك لمدة تصل إلى تسعة أيام ، ما لم يتم تطهيرها بشكل صحيح. يمكن لبعضهم التسكع حتى 28 يومًا في درجات حرارة منخفضة.









ومن المعروف أن الفيروسات التاجية مرنة بشكل خاص من حيث المكان الذي يمكن أن تعيش فيه. وقد بدأ الباحثون الآن في فهم المزيد حول كيفية تأثير ذلك على انتشار الفيروس التاجي الجديد. ( يعتقد أن الفيروس الذي يسبب Covid-19 على قيد الحياة لفترة أطول على الأسطح الصلبة أكثر من المواد مثل الكرتون. قامت Neeltje van Doremalen ، عالمة الفيروسات في المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة (NIH) ، وزملائها في معامل Rocky Mountain في هاميلتون ، مونتانا ، ببعض الاختبارات الأولى للمدة التي يمكن أن تستمر فيها Sars-CoV-2 في مختلف السطوح. تظهر دراستهم ، التي نشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية ، أن الفيروس يمكن أن يعيش في قطرات لمدة تصل إلى ثلاث ساعات بعد السعال في الهواء . يمكن أن تبقى قطرات دقيقة يتراوح حجمها بين 1-5 ميكرومتر - أصغر بنحو 30 مرة من عرض شعرة الإنسان - محمولة في الهواء لعدة ساعات في الهواء الطلق. وهذا يعني أن الفيروس المنتشر في أنظمة تكييف الهواء غير المفلترة سيستمر فقط لساعتين على الأكثر ، خاصة وأن قطرات الهباء الجوي تميل إلى الاستقرار على الأسطح بشكل أسرع في الهواء المضطرب .لكن دراسة NIH وجدت أن فيروس Sars-CoV-2 يبقى لفترة أطول على الورق المقوى - حتى 24 ساعة - وما يصل إلى 2-3 أيام على الأسطح البلاستيكية والفولاذ المقاوم للصدأ. تشير النتائج إلى أن الفيروس قد يستمر لفترة طويلة على مقابض الأبواب وأسطح العمل المغلفة بالبلاستيك أو المصفحة والأسطح الصلبة الأخرى. ومع ذلك ، وجد الباحثون أن أسطح النحاس تميل إلى قتل الفيروس في حوالي أربع ساعات. ولكن هناك اسطح اخرى يصعب تطهيرها كالملابس حيث لم يتضح بعد المدة التي يمكن للفيروس أن يعيش فيها. ومع ذلك ، قد تتسبب الألياف الطبيعية الماصة الموجودة في الورق المقوى في جفاف الفيروس بشكل أسرع من البلاستيك والمعدن . قد تؤثر التغييرات في درجة الحرارة والرطوبة أيضًا على المدة التي يمكن أن تستمر فيها ، وبالتالي قد تفسر لماذا كانت أقل استقرارًا في القطرات المعلقة في الهواء ، لأنها أكثر تعرضًا. والاحتمال الارجح أن ينتقل هذا الفيروس عبر مجموعة متنوعة من الطرق.









وتبرز فى هذه الازمه أهمية المعادن الحرجة وانه حتى قبل عام 2020 ، كانت المعادن الهامة ، مثل الكوبالت والليثيوم والنيوديميوم والنيكل ، تتزايد المخاوف بسبب عدم اليقين بشأن إمداداتها الموثوقة للتكنولوجيا وصناعات الطاقة المتجددة. يتم تداول المواد الأخرى ، وخاصة الكوبالت والأتربة النادرة بشكل جيد وتسيطر عليها الشركات الصينية . من المرجح أن نرى الولايات المتحدة وشركات مثل Apple و Tesla تعمل على تأمين إمداداتها من خلال الاستثمار المباشر في المعالجة والتعدين. و وقع البنتاغون اتفاقا مع شركه استرالية للموارد النادرة لتأمين المنتجات اللازمة للمحركات الكهربائية ومنتجات التكنولوجيا في الولايات المتحدة. كان هذا الاتجاه لتأمين الإمداد للمعادن الحرجة قائمًا قبل الوباء ، وإذا كان هناك أي شيء ، فسوف يتسارع خلال الوباء بسبب المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات .









الازمه ليست فقط فى صناعه التعديين ولكن فيما يرتبط بها من صناعات عسكريه وتكنولوجيات تساعد على الدفاع والهجوم . فمثلا في السبعينيات من القرن الماضى ، في ذروة الحرب الباردة ، بدأ المخططون العسكريون الأمريكيون في القلق بشأن التهديد الذي تشكله الدفاعات الصاروخية الجديدة الموجهة بالرادار في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ودول أخرى. وردًا على ذلك ، كثف المهندسون في أماكن مثل Skunk Works الشهيرة عملاق الدفاع الأمريكي Lockheed Martin العمل على تكنولوجيا التخفي التي يمكن أن تحمي الطائرات من أعين المتطفلين لرادار العدو. تتضمن الابتكارات التي نتجت عن ذلك أشكالًا غير عادية للرادار - مثل تصميم "الجناح الطائر" للقاذفة الأمريكية B-2 بالإضافة إلى المواد القائمة على الكربون والدهانات الجديدة . تقنية التخفي ليست شئا جديدا اليوم. ومنذ ذلك الحين حصلت الصين وروسيا على طائرات خفية خاصة بهما ، لكن أمريكا ما زالت أفضل. لقد أعطوا الولايات المتحدة ميزة شن هجمات مفاجئة في حملات مثل الحرب في العراق التي بدأت في 2003. هذه الميزة الآن تحت التهديد. في نوفمبر 2018 ، كشفت شركة China Electronics Technology Group Corporation (CETC) ، أكبر شركة إلكترونيات دفاع صينية ، عن رادار نموذجي تدعي أنه يمكن الكشف عن الطائرات الشبح أثناء الطيران.









يستخدم الرادار بعض الظواهر الغريبة لفيزياء الكم للمساعدة في الكشف عن مواقع الطائرات. إنها مجرد واحدة من عدة تقنيات مستوحاة من الكم يمكن أن تغير وجه الحرب. بالإضافة إلى الطائرات غير الشبحية ، يمكنها تعزيز أمن الاتصالات في ساحة المعركة والتأثير على قدرة الغواصات على التنقل في المحيطات دون اكتشافها. يؤدي السعي وراء هذه التقنيات إلى حدوث سباق تسلح جديد بين الولايات المتحدة والصين ، التي ترى أن عصر الكم الناشئ يمثل فرصة لمرة واحدة في العمر لكسب ميزة منافستها في التكنولوجيا العسكرية. إن مدى سرعة تأثير الكم على القوة العسكرية سيعتمد على عمل الباحثين مثل جوناثان باو. يعمل Baugh ، الأستاذ في جامعة واترلو في كندا ، على جهاز يمثل جزءًا من مشروع أكبر لتطوير الرادار الكمومي. المستخدمون المقصودون: محطات في القطب الشمالي تديرها قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية أو NORAD ، وهي منظمة أمريكية كندية مشتركة.

تحول الصين نفسها إلى رائدة عالمية في مجال تكنولوجيا الكم . تقدم الدولة تمويلًا سخيًا لمراكز أبحاث الكم الجديدة في الجامعات وتبني مركزًا وطنيًا لبحوث علم الكم الذي من المقرر افتتاحه في عام 2020. وقد قفزت بالفعل قبل الولايات المتحدة في تسجيل براءات الاختراع في الاتصالات الكمية والتشفير .









أشارت دراسة لاستراتيجية الصين الكمية التي نشرها مركز الأمن الأمريكي الجديد (CNAS) ، وهو مركز أبحاث أمريكي ، في سبتمبر 2018 ، إلى أن جيش التحرير الشعبي الصيني يقوم بتوظيف متخصصين في الكم ، وأن شركات الدفاع الكبرى مثل China Shipbuilding تقوم شركة الصناعة (CSIC) بإنشاء مختبرات كمية مشتركة في الجامعات. رغم ذلك ، من الصعب تحديد المشاريع التي لها عنصر عسكري . تتزايد جهود الصين في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من أن الجيش الأمريكي يفقد قدرته التنافسية. أصدرت لجنة كلفها الكونجرس بمراجعة استراتيجية الدفاع لإدارة ترامب تقريرًا في نوفمبر 2018 يحذر من أن هامش التفوق الأمريكي "يتضاءل بشدة في المجالات الرئيسية" ودعت إلى المزيد من الاستثمار في تقنيات ساحة المعركة الجديدة. من المحتمل أن تكون شبكات الاتصالات الكمومية إحدى هذه التقنيات. قام باحثون صينيون بالفعل ببناء قمر صناعي يمكنه إرسال رسائل مشفرة كميا بين مواقع بعيدة ، وكذلك شبكة أرضية تمتد بين بكين وشنغهاي. تم تطوير كلا المشروعين من قبل الباحثين العلميين ، ولكن يمكن بسهولة تكييف الدراية والبنية التحتية للاستخدام العسكري.



