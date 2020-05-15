البرازيل تسجل ارتفاعا حادًا في إصابات ووفيات كورونا

سجلت البرازيل، مساء أمس الخميس، ارتفاعًا حادًا في الإصابات بفيروس كورونا المستجد بواقع 13944 حالة، مع زيادة كبيرة في ضحايا المرض بـ844 وفاة جديدة.





وقالت وزارة الصحة البرازيلية إن "حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 13944 حالة لتصل إلى مستوى 202918".





وأضافت أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ازداد خلال اليوم الماضي بـ844 حالة جديدة، بعد أن بلغ يوم الثلاثاء 881، وفي الأربعاء 749، لتصل الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 13933 شخصا.



