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أخبار العالم

أمريكا تكشف عن 14 لقاحا لفيروس كورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:27 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الإدارة الأمريكية تركز جهودها حول 14 لقاحا محتملا ضد فيروس كورونا.

وأشار ترامب، بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، إلى أن ادارته سوف تستثمر في هذه اللقاحات.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة سوف تساهم في نشر اللقاح في دول أخرى، عندما يتم نتاجه.

وقال ترامب: "نحن عائدون سواء باللقاح أو من دونه".

وكان مسؤولون طبيون في الولايات المتحدة الأمريكية قد وجهوا انتقادات لإدارة ترامب في تعاملها مع فيروس كورونا.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

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