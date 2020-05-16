بـ 3 خطوات.. حساب المواطن يوضح كيفية التعامل مع تابع غير مؤهل

أعلن برنامج حساب المواطن فى المملكة العربية السعودية، عن كيفية التعامل مع حالة «تابع غير مؤهل»، والخطوات الواجب اتخاذها في تلك الحالة.





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وأوضح حساب المواطن عبر تويتر- أنه في حال تم دراسة الأهلية وصدرت نتيجة الأهلية للتابع «تابع غير مؤهل»، فيلزم إجراء 3 خطوات منها تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية، و تقديم اعتراض، من خلال توجه الشخص إلى الحساب الخاص به عبر البوابة الإلكترونية، واختيار «دراسة الأهلية».





وأضاف: كما يتم الضغط على أيقونة «إعادة التقديم للتابعين» في حال تم تجاوز مدة الاعتراض 3 اشهر.









حساب المواطن هو برنامج وطني أنشئ في 2017 لحماية الأسر السعودية، من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع.



