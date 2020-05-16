أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 16-5-2020

ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم، السبت 16-5-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" في المملكة العربية السعودية نحو 184.26 ريال سعودي.

ويتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر الأوقية عالميًا سواء بالصعود أو الهبوط.

وخلال السطور التالية، نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

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أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 16-5-2020

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (210.58 ريال سعودي) أي ما يعادل (56.05 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (193.03 ريال سعودي) أي ما يعادل (51.38 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (184.26 ريال سعودي) أي ما يعادل (49.05 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (157.94 ريال سعودي) أي ما يعادل (42.04 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (122.84 ريال سعودي) أي ما يعادل (32.70 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (105.29 ريال سعودي) أي ما يعادل (28.03 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,549 ريال سعودي) أي ما يعادل (1,743 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,474 ريال سعودي) أي ما يعادل (392.37 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (207,068 ريال سعودي) أي ما يعادل (55,119 دولار أمريكي)