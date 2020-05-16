أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 16-5-2020

ننشرأسعار الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم السبت 16-5-2020، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 757 جنيهًا بعد أن كان سجل 746 جنيهًا .

ويقدم "صدى البلد" للقرّاء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

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سعر الذهب في مصر

جاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث لموقع gold price today فيما يلى:

سعر جرام الذهب عيار 24 يتراوح ما بين 863 و865 جنيها

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 ما بين 791 و793 جنيها

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 من 755

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 من 647 إلى 649 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 من 503 إلى 505 جنيها

ويبلغ سعر الجنيه الذهب 6,040 جنيه، ويزن 8 جرامات

وسجل السعر الذهب نحو 26.835 دولار للأوقية

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.