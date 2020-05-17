جامعة الأقصر: توضح إجراءات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

قال الدكتور بدوي شحات بدوي، رئيس جامعة الأقصر، إن طلاب السنوات النهائية ستعقد لهم الاختبارات بصورة اعتيادية بعد مرور فترة من وجيزة من انتهاء تعليق الدراسة، مشيرا إلى أنه ستحسب لهم أعمال السنة بصورة اعتيادية، حيث إن جميع أعمال الكنترولات للسنوات النهائية ستتم بصورة عادية طبقًا لما هو معمول به فى الظروف العادية، وتطبق قواعد الرأفة بشكل اعتيادي.









وأشار إلى أن جامعة الأقصر، أقرت القواعد المالية الموحدة المنظمة لرعاية الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية، وذلك بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات، حيث تم تشكيل لجنة لإعداد تقرير بشأن ما وصلت له لجنة دراسة المقررات، وذلك لوضع الخرائط الدراسية بلجنة قطاع الفنون والتربية الموسيقية.



