محمد حماقي ينعى الشيخ صالح كامل: ‬خالص عزائي لأسرته الكريمة

View this post on Instagram

‫إنا لله وإنا إليه راجعون‬ ‫رحم الله الشيخ ⁧‫#صالح_كامل‬⁩ ‬ ‫خالص عزائي لأسرته الكريمة.. وأسال الله له الرحمة والمغفرة، ولأهله وذويه الصبر والسلوان‬