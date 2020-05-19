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فن

محمد حماقي ينعى الشيخ صالح كامل: ‬خالص عزائي لأسرته الكريمة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:03 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر المطرب محمد حماقي صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، للراحل الشيخ صالح كامل.

وعلق حماقي علي الصورة، ناعيا الراحل: إنا لله وإنا إليه راجعون‬ رحم الله الشيخ ⁧‫#صالح_كامل‬⁩ ‬خالص عزائي لأسرته الكريمة..

واضاف: وأسال الله له الرحمة والمغفرة، ولأهله وذويه الصبر والسلوان‬.


ونشرت المواقع السعودية «مكة وصراحة وأنحاء والمواطن» خبر الوفاة، ناعية رجل الأعمال.

يذكر أن صالح كامل ولد عام 1360هـ1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًا لديوان مجلس الوزراء.

وقد تلقى رجل الأعمال صالح كامل، تعليمه الابتدائي والمتوسط في مكة المكرمة والطائف، والثانوي بجدة. حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض 1383هـ، 1963م.
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