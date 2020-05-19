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فن

إيمى سالم تنعي الراحل صالح كامل

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:57 ص
ايمى سالم
ايمى سالم
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سيد احمد
نعت الفنانة إيمى سالم، الشيخ صالح كامل الذي وافته المنية مساء أمس الإثنين.

ونشرت الفنانة إيمى سالم صورة للشيخ صالح كامل من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



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وكان صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير، صاحب مؤسسة ART "وراديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء أبو السعود قد وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين.

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