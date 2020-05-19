إيمى سالم تنعي الراحل صالح كامل





ونشرت الفنانة إيمى سالم صورة للشيخ صالح كامل من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".













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وكان صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير، صاحب مؤسسة ART "وراديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء أبو السعود قد وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين.



