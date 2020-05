زينة تنعى الشيخ صالح كامل: رحل الرجل الصالح

View this post on Instagram

ان لله وان اليه راجعون توفي الرجل الصالح #الشيخ_صالح_كامل الله يرحمه ويعفو عنه 🤲🤲 ربنا يصبرك يا مدام صفاء ويصبر هديل واصيل ونضير ..وجميع ابناؤه وعائلته الكريمة في فقيدهم الغالي ويلهمهم الصبر وجميع محبينه 🤲