زينة تنعى الشيخ صالح كامل: رحل الرجل الصالح

نشرت الفنانة زينة صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





ظهر فى الصورة الشيخ صالح كامل وهو يضحك, وقد نشرت زينة تلك الصورة لكي تنعاه.





وعلقت علي الصورة: ان لله وان اليه راجعون توفي الرجل الصالح #الشيخ_صالح_كامل الله يرحمه ويعفو عنه









وتابعت: "ربنا يصبرك يا مدام صفاء ويصبر هديل واصيل ونضير ..وجميع ابناؤه وعائلته الكريمة في فقيدهم الغالي ويلهمهم الصبر وجميع محبينه".





تُوفي منذ قليل صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير، صاحب مؤسسة ART و"راديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء أبو السعود.





ونشرت المواقع السعودية «مكة وصراحة وأنحاء والمواطن» خبر الوفاة، ناعية رجل الأعمال.





يذكر أن صالح كامل ولد عام 1360هـ1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًا لديوان مجلس الوزراء.