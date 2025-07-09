المنوفي: التجارة الإلكترونية أصبحت ركيزة أساسية في الاقتصاد الحديث

صرّح حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن ما شهدناه مؤخرًا من توقف مؤقت لبعض خدمات الاتصال، أتاح فرصة لإعادة تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه التجارة الإلكترونية في دعم الاقتصاد المصري.

وأكد المنوفي، أن التجارة الإلكترونية، أثبتت خلال الفترة الماضية أنها لم تعد مجرد قناة مكملة للتجارة التقليدية، بل أصبحت أحد الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها السوق المصري في تلبية احتياجات المستهلكين، وتحفيز النشاط التجاري، وتوسيع فرص النمو والتوظيف.

وقال المنوفي: "حجم المعاملات اليومية التي تتم من خلال المنصات الإلكترونية يعكس مدى تطور هذا القطاع، ومدى إقبال المواطنين عليه، سواء في شراء السلع الأساسية أو الخدمات المختلفة. وقد أصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة الاقتصادية الحديثة."

وأضاف أن دعم هذا القطاع وتهيئة المناخ المناسب لازدهاره يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي، الذي تتبناه الدولة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن جمعية "عين" تؤمن بضرورة تعزيز ثقافة التجارة الرقمية بين التجار والمستهلكين، وتوفير التدريب والتوعية لضمان استفادة الجميع من هذا التحول الإيجابي.

واختتم المنوفي تصريحه قائلًا: "المستقبل يحمل فرصًا واعدة للتجارة الإلكترونية في مصر، ونحن ملتزمون بدعم كل ما من شأنه تعزيز هذا النمو وتحقيق التوازن بين مصالح التاجر والمستهلك."