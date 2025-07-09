قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسارع ضخم.. الصين تصنع طائرة شبحية كل 7 أيام
الكرملين: روسيا ستظل هادئة أمام خطاب ترامب المتشدد
عودة الخدمات.. رئيس الوزراء يتابع الموقف الحالي لمبنى سنترال رمسيس
ياسمين فؤاد تشهد توقيع بروتوكول للحفاظ على البيئة البحرية
اتجوزت عرفي ومنعته يشوف أولاده.. تفاصيل جديدة في قتل مستشار سابق لطليقته
وكيل الأزهر: المشروع الصيفي القرآني مبادرة كريمة برعاية الإمام الأكبر
مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء "الدائري الإقليمي" و"سنترال رمسيس"
التهجير أو النار.. لقاء ترامب ونتنياهو يكشف الوجه الحقيقي لخطة غزة
مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الدائري الإقليمي وسنترال رمسيس
اجتماع الحكومة الأسبوعي يبدأ برئاسة مدبولي.. ومؤتمر صحفي مرتقب
استخدم الذكاء الاصطناعي.. مجهول ينتحل شخصية وزير الخارجية الأمريكي
القائمة الوطنية من أجل مصر تتقدم بأوراقها لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المنوفي: التجارة الإلكترونية أصبحت ركيزة أساسية في الاقتصاد الحديث

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

صرّح حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن ما شهدناه مؤخرًا من توقف مؤقت لبعض خدمات الاتصال، أتاح فرصة لإعادة تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه التجارة الإلكترونية في دعم الاقتصاد المصري.

وأكد المنوفي، أن التجارة الإلكترونية، أثبتت خلال الفترة الماضية أنها لم تعد مجرد قناة مكملة للتجارة التقليدية، بل أصبحت أحد الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها السوق المصري في تلبية احتياجات المستهلكين، وتحفيز النشاط التجاري، وتوسيع فرص النمو والتوظيف.

وقال المنوفي: "حجم المعاملات اليومية التي تتم من خلال المنصات الإلكترونية يعكس مدى تطور هذا القطاع، ومدى إقبال المواطنين عليه، سواء في شراء السلع الأساسية أو الخدمات المختلفة. وقد أصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة الاقتصادية الحديثة."

وأضاف أن دعم هذا القطاع وتهيئة المناخ المناسب لازدهاره يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي، الذي تتبناه الدولة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن جمعية "عين" تؤمن بضرورة تعزيز ثقافة التجارة الرقمية بين التجار والمستهلكين، وتوفير التدريب والتوعية لضمان استفادة الجميع من هذا التحول الإيجابي.

واختتم المنوفي تصريحه قائلًا: "المستقبل يحمل فرصًا واعدة للتجارة الإلكترونية في مصر، ونحن ملتزمون بدعم كل ما من شأنه تعزيز هذا النمو وتحقيق التوازن بين مصالح التاجر والمستهلك."

الإلكترونية في دعم الاقتصاد المصري وأكد المنوفي أن التجارة المصري في تلبية احتياجات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم

دواجن

عقب تراجعها بقوة .. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

محمود صابر

عنده صليبي.. مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن الصفقة الجديدة

بيجاد مروان

بيجاد مروان: مفاوضات الزمالك بدأت قبل بطولة أفريقيا.. واحترام الإدارة حسم الصفقة

الزمالك

الزمالك يوافق على إعارة ثنائي الفريق.. وربيع وقّع 5 مواسم والإعلان اليوم

مشغولات ذهبية

عقب تراجعه.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-7-2025 في مصر

ترشيحاتنا

أرشيفية

لجنة الإنقاذ الدولية: 6 أطنان من المعدات الطبية عالقة على حدود غزة منذ 4 أشهر

أرشيفية

الكرملين: روسيا تسعى لإصلاح علاقاتها مع الولايات المتحدة وسط تقدم عسكري في أوكرانيا

أرشيفية

الكرملين: رغبة روسية أمريكية في حل الصراع بأوكرانيا بالوسائل الدبلوماسية

بالصور

بأرخص سعر.. سيارات كهربائية جديدة من نيسان على وشك الانتشار عالميا

نيسان
نيسان
نيسان

مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الدائري الإقليمي وسنترال رمسيس

اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة

أفضل 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي وتحميك من الأمراض

أفضل 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي وتحميك من الأمراض
أفضل 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي وتحميك من الأمراض
أفضل 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي وتحميك من الأمراض

إنزال 600 ألف زريعة بلطى ومبروك ببحرى أبوالأخضر ومويس وترعة الإسماعيلية بالشرقية

سمك
سمك
سمك

فيديو

حليب الإبل.. السلاح السري لمكافحة مرض السكري

حليب الإبل.. السلاح السري لمكافحة مرض السكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد