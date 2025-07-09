رؤية الكوابيس ليست مجرد تجربة مزعجة أثناء النوم بل هي استجابة بيولوجية ونفسية حقيقية تؤثر على الجسم والعقل، عند مشاهدة كابوس تبدأ سلسلة من التفاعلات الجسدية والعصبية التي تُشعرك وكأن ما رأيته حقيقي تمامًا.

ماذا يحدث لجسمك عند رؤية كابوس في المنام؟

كشف الدكتورة تفاؤل محمد استشارى نفسي، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن ما يحدث لجسمك بالتفصيل.

ماذا يحدث لجسمك عند رؤية كابوس في المنام؟

١. ارتفاع معدل ضربات القلب

عندما ترى كابوسًا يفسره دماغك كخطر حقيقي، فيُفعّل الجهاز العصبي السمبثاوي المسؤول عن استجابات الخوف، مما يؤدي إلى تسارع نبضات القلب كما لو كنت في موقف تهديد حقيقي.

٢. زيادة التنفس وتوتر العضلات

نتيجة للذعر المفاجئ، يبدأ الجسم في التنفس بشكل أسرع وأحيانًا غير منتظم. كما تتقلص عضلات الجسم وتتوتر، خصوصًا عضلات الرقبة والكتفين، حتى وأنت في وضع الاستلقاء.

٣. التعرق والشعور بالبرودة أو الحرارة

الكابوس قد يسبب إفراز العرق بغزارة نتيجة لتفعيل هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول. يشعر البعض فجأة بالبرد أو الحرارة خلال أو بعد الكابوس.

٤. الاستيقاظ المفاجئ والارتباك

غالبًا ما يصاحب الكابوس استيقاظ حاد يليه شعور بالقلق أو عدم الراحة أو الارتباك. وقد يحتاج الدماغ لعدة دقائق للتمييز بين الحلم والواقع.

٥. اضطراب في النوم

بعد رؤية كابوس قوي، قد يجد الشخص صعوبة في العودة للنوم بسبب الخوف من تكرار التجربة، ما يؤدي إلى نوم متقطع أو أرق في الليلة نفسها أو الليالي التالية.

٦. تأثيرات على الصحة النفسية

إذا تكررت الكوابيس بانتظام فقد تؤدي إلى القلق المزمن أو اضطراب ما بعد الصدمة خصوصًا لدى من مرّوا بتجارب قاسية في الواقع. بعض الحالات تؤدي إلى عزوف عن النوم أو تغيرات في المزاج.

ماذا يحدث لجسمك عند رؤية كابوس في المنام؟

لماذا تحدث الكوابيس؟

التوتر والضغط النفسي

القلق أو الاكتئاب

مشاهدة محتوى مزعج قبل النوم

اضطرابات النوم مثل الأرق أو توقف التنفس أثناء النوم

تناول وجبة ثقيلة قبل النوم أو استخدام بعض الأدوية

كيف تتعامل مع الكوابيس؟