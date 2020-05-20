الأمن والدفاع السوداني: استمرار جهود تقريب وجهات النظر بشأن سد النهضة

أكد مجلس الأمن والدفاع السودانى أهمية حفظ الأمن الإقليمي وتحقيق مصالح جميع الأطراف الثلاثة فيما يخص مشروع سد النهضة الإثيوبي.





وقال وزير الداخلية السوداني ومقرر مجلس الأمن والدفاع، الطريفي إدريس، في بيان الثلاثاء إن المجلس يؤكد "على استمرار جهود ومبادرات رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء بمصر وإثيوبيا في مشروع بناء سد النهضة بما يحقق مصلحة جميع الأطراف، ويحفظ الأمن الإقليمي".





ويأتي ذلك بعد ما أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تعهده بالتشاور مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد بشأن استئناف المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.





وكانت مصر والسودان قد أكدتا في بيان مشترك على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشان سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.





وجاء الاجتماع في إطار مبادرة السودان لحث الدول الثلاث لمواصلة التفاوض حول القضايا العالقة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".