إقرار المرأة بأمومتها للولد.. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني إقرار المرأة بأمومتها للولد.
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جاء في حيثيات الحكم أن نسب الولد يثبت من المرأة التى تقر بأمومتها متى لم تكن له أم معروفه ، طالما كان مثله ممن يولد لمثلها وأن يصادقها المقر على إقرارها وإن كان في سن التمييز دون توقف على شيء آخر ودون حاجة إلى إثبات ، سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد ، أو من غير زواج شرعى كالسفاح أو الدخول بالمرأة بشبهة.
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إذ أن ولد الزنا يثبت من الأم بخلاف الأب طالما لم تكن المرأة ذات زوج أو معتدة ، وإلا وجب لثبوته من زوجها أن يصادقها على إقرارها أو أن يثبت أن هذا الولد جاء على فراش الزوجية وحينئذ يثبت نسبه منهما.