AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إقرار المرأة بأمومتها للولد.. النقض توضح هذه الحالة

الخميس 21/مايو/2020 - 06:42 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
Advertisements
محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني  إقرار المرأة بأمومتها للولد.
جاء في حيثيات الحكم أن نسب الولد يثبت من المرأة التى تقر بأمومتها متى لم تكن له أم معروفه ، طالما كان مثله ممن يولد لمثلها وأن يصادقها المقر على إقرارها وإن كان في سن التمييز دون توقف على شيء آخر ودون حاجة إلى إثبات ، سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد ، أو من غير زواج شرعى كالسفاح أو الدخول بالمرأة بشبهة.

إذ أن ولد الزنا يثبت من الأم بخلاف الأب طالما لم تكن المرأة ذات زوج أو معتدة ، وإلا وجب لثبوته من زوجها أن يصادقها على إقرارها أو أن يثبت أن هذا الولد جاء على فراش الزوجية وحينئذ يثبت نسبه منهما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تبعية الولد.. النقض توضح هذه الحالة

الأم الكتابية .. النقض توضح هذه الحالة

الدعوي الجنائية في الزنا .. النقض توضح

حق التنازل عن الشكوى.. النقض توضح هذه الحالة

التنازل عن دعوى الزنا .. النقض توضح هذه الحالة

عقد الزواج على امرأة متزوجة بآخر.. النقض توضح

ترشيحاتنا

صديق منسي يبكي على الهواء.. ويوجه رسالة عن الشهيد البطل

علامات ليلة القدر الصحيحة.. أسرار تحدث في الليلة المباركة

موعد عيد الفطر 2020 وغرة شهر شوال 1441

دخلت المستشفى وأطالب بحقي المادي.. أول تعليق لـ محيي إسماعيل بعد مقلب رامز جلال

أطباء يحذرون: الكمامة الدوارة خطر وتنقل الأمراض بسهولة ..فيديو

أحمد موسى يكشف أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة.. هيدي كرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

بـ 2 جنيه.. ماسك في المنزل يجعل بشرتك ناصعة البياض

شاهد.. آلاف البريطانيين يخرجون إلى الشواطئ بعد تخفيف قيود كورونا