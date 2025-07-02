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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإمارات تطلق عملية الفارس الشهم 3 لإيصال المساعدات لغزة عبر البحر

المساعدات الإماراتية
المساعدات الإماراتية
محمد عبد المعز

أطلقت الإمارات عملية “الفارس الشهم3” لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. ووصلت سفينة إماراتية محملة بـ2500 طن مساعدات عبر البحر إلى قطاع غزة اليوم الأربعاء، والتي يتم تفريغ حمولتها لإيصالها للفلسطينيين. 

ويعاني قطاع غزة من كارثة إنسانية، كما حذرت رئيسة برنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين بوقت سابق، من ان القطاع يعاني من كارثة المجاعة التي قد تحدث لمليون ونصف المليون إنسان، بسبب شن نتنياهو حصارا لمنع وصول المساعدات لقطاع غزة لمدة ثلاثة أشهر ودعت زعماء دول العالم إلى التدخل لمنع حدوث الكارثة. 

ودعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس بوقت سابق نتنياهو للسماح بإدخال المساعدات لقطاع غزة، وامتناع إسرائيل عن انتهاك حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، ووقف الحرب غير المبررة.

الإمارات الفارس الشهم3 لقطاع غزة 2500 طن مساعدات عبر البحر

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