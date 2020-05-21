إصابة 8 أشخاص في مشاجرة بقرية عرب بني واصل فى سوهاج

أصيب 8 أشخاص في مشاجرة بقرية عرب بني واصل بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج ، استخدم فيها بنادق الخرطوش بسبب خلافات الجيرة.





الأجهزة الأمنية انتقلت إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على الاشتباكات ونقل المصابين للمستشفيات للعلاج، وتم ضبط بندقيتين خرطوش.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من العميد عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورد بلاغ نشوب معركة بين الأهالي بقرية عرب بني واصل.





وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وتبين من الفحص أنه بين كل من طرف أول عبد الله.ا.ا، 27 عاما عامل، مصابًا برش خرطوش متفرق بالجسم، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وصباح.ع، 50 عاما ربة منزل، وأحمد.م.ا، 25 عاما مزارع، مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.





وتبين أن الطرف الثاني يضم كل من عبد النعيم.ا.ع، 19 سنة عامل، وضياء.ا.م 27 عاما عامل، وعبد الرحمن.ع.د، 55 عاما عامل، مصابين برش خرطوش متفرق بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي، وإبراهيم.ا.ف، 27 عاما عامل، والسيد.ع.د، 55 عاما فلاح، مصابين بكدمات متفرقة بالجسم.





تم ضبط 2 بندقية خرطوش بحوزة الطرفين وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما علي الأخر بالضرب، وإطلاق أعيرة نارية، بسبب خلافات سابقة على الجيرة بالأرض الزراعية.





تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.