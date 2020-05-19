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حوادث

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الميراث بسوهاج

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:38 ص
صدى البلد
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خالد رياض
شهدت قرية بندار الكرمانية دائرة مركز سوهاج، مشاجرة دامية بين شقيقين وأبنائهما بسبب خلافات على الميراث، وأسفر عن المشاجرة إصابة 6 أشخاص بجروح وحروق متفرقة إثر إلقاء قطع قماش محترقة.


كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا بنشوب مشاجرة بين كل من طرف أول حسين.أ.هـ، 57 عاما مزارع، مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس، وحروق نارية من الدرجتين الأولى والثالثة بالوجه، وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد.ح.ا، 18 عاما طالب، ومحمود.ذ.م، 18 عاما طالب، مصابين بجروح قطعية باليدين، وكدمات بفروة الرأس وأحمد.ح.أ، 20 عاما مزارع، مصابًا بكسور وجروح متفرقة بالجسم.


وطرف ثان والي.ا.هـ ، 50 عاما مزارع، شقيق الأول من الطرف الأول مصابًا  بجروح قطعية بفروة الرأس، وحروق نارية من الدرجة الثانية بالصدر واليد اليمني، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، ومحمود.و.أ، 17 عاما طالب، مصابًا بجروح تهتكية بفروة الرأس.


وتبين قيام الطرفين بإلقاء قطع قماش مشتعلة، بسبب خلافات على الميراث، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.      

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