ربطه في شجرة وجلده علي ظهره.. ضبط شاب عذب طفلا لمروره في حديقته بسوهاج..صور





قام الشاب المتهم بربط الطفل في جزع شجرة داخل حديقته وتعدي عليه بالضرب بسير موتور بسبب مرور الطفل داخل حديقته، مما تسبب في إصابات متفرقة بجسم الطفل، وتم نقله لمستشفي أخميم للعلاج.





وألقت الشرطة القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة وباشرت التحقيقات.





كانت وحدة حماية الطفل بمركز أخميم بسوهاج، تلقت بلاغا بتعرض طفل عمره 10 سنوات لإصابات متفرقة بالجسم على يد أحد الشباب بمدينة أخميم، بسبب لهو الأطفال.





وتبين أن المتهم يدعى "محمد. م" 19 عاما يقيم امتداد شارع أبو القاسم بمدينة أخميم والمجني عليه يبلغ من العمر 10 سنوات.





وتبين من فحص الواقعة والتحقيقات، ان المتهم ربط الطفل في جزع شجرة، وتعدي عليه بالضرب بسير موتور مياه مما نتج عنه إصابته بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.





وتم التواصل مع والدة الطفل ومركز الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.