أحمد موسى: إسرائيل تتحدى القوانين الدولية والرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن إسرائيل تمثل نموذجًا صارخًا لتجاوز القوانين الدولية وتحدي قرارات الأمم المتحدة، موضحًا أن ممارساتها الأخيرة تكشف عن عدم التزامها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن المجتمع الدولي بات أمام اختبار حقيقي لمراجعة مواقفه من إسرائيل داخل أروقة الأمم المتحدة، في ظل تصاعد الانتهاكات التي تمس سيادة الدول وحقوق الشعوب.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه خطابًا واضحًا للشعب الإسرائيلي، حذّر فيه من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد، مؤكدًا أن أي تهديد لاتفاقيات السلام ستكون له انعكاسات مباشرة على استقرار المنطقة، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة من القوى الإقليمية والدولية لوقف هذه التجاوزات.

وتابع موسى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقود بلاده، بدعم من الولايات المتحدة، إلى مرحلة خطيرة قد تدفع بالمنطقة نحو حرب شاملة، مشددًا على أن السياسات الحالية تسعى لفرض الهيمنة بالقوة بعيدًا عن مصالح الشعوب أو أمن المنطقة.

كما أوضح أن الولايات المتحدة لم تعد في موقع الحياد كما تدّعي، بل أصبحت طرفًا مباشرًا في الصراع عبر دعمها غير المحدود لإسرائيل، وهو ما يضعف فرص التوصل إلى حلول سياسية عادلة ويضاعف من التوترات الإقليمية والدولية.

وشدد موسى على أن المرحلة الحالية تتطلب مواجهة التحديات بحكمة وقوة، لافتًا إلى أن العالم العربي والمجتمع الدولي مطالبان بتحركات عاجلة لوقف الانتهاكات وحماية اتفاقيات السلام، محذرًا من أن استمرار الوضع الراهن سيؤدي إلى مزيد من التصعيد الذي لن تتحمله شعوب المنطقة.

وفي سياق متصل، أشار موسى إلى أن الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر اليوم قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإسقاط الجنسية المصرية عن ثلاثة أشخاص لحصولهم على جنسية أجنبية دون إذن مسبق، وهم: أكرم أحمد محمد أحمد السماك ونجلاه ياسين وعلي.