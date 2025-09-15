أحمد موسى: مشاركة مصر في قمة الدوحة تؤكد دعمها لقطر ومواجهة العدوان الإسرائيلي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مشاركة مصر في القمة العربية الإسلامية تعكس مساندتها الكاملة لدولة قطر، ودعمها في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وقال موسى، خلال برنامجه “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، إن أقل ما كان يجب أن يقوم به المجتمع الدولي هو فرض عقوبات على إسرائيل، متسائلًا: “هل ستتمكن الدول الـ57 المشاركة في قمة الدوحة – والتي تمثل أكثر من ملياري مسلم حول العالم – من تلبية طموحات شعوبها؟”، مشيرًا إلى أن الإجابة ستتضح في نتائج الاجتماع.

وأوضح أن دور قطر في جهود وقف إطلاق النار في غزة مهم وحيوي، غير أن التهديدات الإسرائيلية المتواصلة بضرب قيادات حركة حماس في أي مكان تعد رسائل خطيرة يجب التصدي لها، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن بوضوح استعداده لتنفيذ هذه الضربات.

وأضاف موسى أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي تكشف انحيازًا واضحًا، إذ أكد أن الصداقة بين واشنطن وتل أبيب “تتجاوز السلام”، ما يعني على حد قوله أن الولايات المتحدة لا ترى سوى إسرائيل، وتتعامل معها باعتبارها جناحها العسكري في المنطقة.

وشدد الإعلامي على أن العدوان الإسرائيلي يتم بدعم وإشارة مباشرة من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن أي قرار يتخذه نتنياهو يكون بالتنسيق مع واشنطن، وأن زيارة وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة جاءت لتكريس هذا الدعم، عبر مساندة خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة وإنهاء القضية الفلسطينية، محذرًا في الوقت ذاته الدول من التسرع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية دون ضمانات حقيقية.