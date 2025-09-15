أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة أحدثت زلزالًا داخل إسرائيل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن كلمة الرئيس السيسي اليوم في قمة الدوحة أحدثت زلزالَا داخل إسرائيل.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر أخذت حقها فورًا في عام 2015 عندما قامت ميليشا إرهابية بإنهاء حياة مصريين في ليبيا، موضحًا أن مصر لن تسكت وتنتظر مجلس الأمن في حالة التعدي عليها، مصر لو في أي تعدي هتاخد حقها فورًا دون الانتظار لمجلس الأمن ولا أي حاجة.

وتابع: مفيش أوضح من كلام الرئيس اليوم في قمة الدوحة، اللي بينا وبين إسرائيل اتفاقية السلام، وبنحافظ على دا، واتمنى من إسرائيل تحافظ على السلام، هم أحوج للسلام.

وأشار أحمد موسى إلى أن نتنياهو يعيش في أوهام إسرائيل الكبرى، كما أن الدفاع عن الأرض حق كفله القانون الدولي.

وأردف أحمد موسى: «مصر حققت انتصار ساحق على إسرائيل في أكتوبر 1973، ومصر في أكتوبر المقبل هتعمل احتفالية كبرى، من حقنا عملنا انتصار عظيم وهنعمل احتفال عظيم، إسرائيل في 1973 كانت تتفوق في الأسلحة ولكنها لا تملك جنديًا بروح وكفاءة الجندي المصري، المقاتل المصري بطل وعنصر فريد ومشهود له في ساحة القتال، كما أن القوات المسلحة تملك أبطال ومقاتلين على أعلى مستوى».

وأكمل: «كنت براجع كام حاجة النهاردة الصبح، شوفت أحنا اتعمل فينا عمايل في 2011، ولكن بفضل ربنا وبعد ذلك القوات المسلحة حافظت على الدولة، كان في خونة وطابور خامس عاوزين يوقعوا عقوبات على الجيش المصري، طيب في التوقيت المناسب هتقرأوا مين دول بالاسم، تخيلوا كانوا عاوزين يعلموا في جيش مصر زي ما حصل في جيوش تانية».