أحمد موسى: قرار إغلاق المجال الجوي أمام إسرائيل يكون رسالة قوية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه مهما كانت الضغوط، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب “لو أراد أن يقيم منتجعات على دماء الفلسطينيين فلن ينجح”، لافتاً إلى أن إسرائيل لا تعير أي اهتمام لأمن الفلسطينيين، في وقت تمتلئ فيه سجونها بالآلاف منهم، بينما تؤيد 142 دولة قيام دولة فلسطينية.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن بعض الدول الأوروبية اتخذت قراراً يقضي باعتقال طائرة نتنياهو حال دخولها أجواءها باعتباره مجرم حرب، وهو ما دفعه إلى تغيير مساراته الجوية لتفادي القبض عليه.

وتساءل موسى: “لماذا لا تتخذ الدول العربية قراراً بإغلاق مجالها الجوي أمام الطيران الإسرائيلي على الأقل، لتكون هناك رسالة واضحة؟”، مشدداً على أن إقدام 57 دولة على هذه الخطوة سيكون له أثر بالغ القوة في عزل إسرائيل عن العالم.

وأوضح أن مصر ثابتة في مواقفها الراسخة، مؤكداً أن خطواتها مدروسة دائماً في دعم الأمن القومي، وأن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الدوحة يحمل أهمية كبيرة ويعكس احترام العالم لمكانة مصر كدولة محورية.