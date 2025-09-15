كتب كتابنا النهاردة.. مصطفى غريب يثير الضحك بصورة مع هيفاء وهبي

أثار الفنان مصطفى غريب تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انضمامه إلى تريند الصور بالذكاء الاصطناعي، حيث نشر صورة افتراضية جمعته بالفنانة هيفاء وهبي عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”.

الصورة التي تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، جاءت مصحوبة بتعليق كوميدي استعان فيه بجملة شهيرة لهيفاء وهبي من فيلم “دكان شحاتة”، حيث كتب: “كتب كتابك النهارده، على جثتي يا كرم”، وأضاف ساخراً: “لأ على عربي والمأذون جاي في الطريق”.

وقد لاقت الصورة وتعليقه الساخر إعجاب الجمهور وتداولاً واسعاً، ما جعله ضمن أبرز المشاركين في هذا التريند الفني.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.