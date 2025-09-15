قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يجمد مستحقات لاعبيه بعد نزيف النقاط في الدوري
توافق بين الرئيسين السيسي وبزشكيان على ضرورة مواصلة التشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية
الصدمات النفسية تلاحق جنود الاحتلال.. قناص يفضح الثمن الخفي للحروب الإسرائيلية
تحذير للنساء .. أمين الفتوى يعلق على ترند تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي
أحمد موسى: خطاب السيسي في قمة الدوحة حمل رسائل تحذيرية نارية ووضع معاهدة السلام على المحك
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي أحدثت صدى واسعا في إسرائيل وحملت رسائل ردع قوية
أحمد موسى: مشاركة مصر في قمة الدوحة تؤكد دعمها لقطر ومواجهة العدوان الإسرائيلي
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة أحدثت زلزالًا داخل إسرائيل
أحمد موسى: إسرائيل تتحدى القوانين الدولية والرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة
تقرير: نتنياهو اتصل بترامب قبل 51 دقيقة من الهجوم على قادة حماس في قطر
أمين الفتوى: الاقتراض لتجهيز البنات لا يجوز إلا للضرورة القصوى
إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي أحدثت صدى واسعا في إسرائيل وحملت رسائل ردع قوية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
رنا عبد الرحمن

قال الإعلامي أحمد موسى إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة أحدثت صدى واسعًا داخل إسرائيل، واصفًا إياها بأنها “أثارت دوشة كبيرة جدًا” في الإعلام العبري.

وأوضح موسى، خلال برنامجه “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، أن تركيز وسائل الإعلام الإسرائيلية على الخطاب يعكس قوة الرسائل التي تضمنها، مشيرًا إلى أن الرئيس استخدم للمرة الأولى في خطاب رسمي كلمة “العدو”، وهي ليست مجرد وصف بل رسالة واضحة المعنى والدلالة.

وأضاف أن الرئيس السيسي شدد في كلمته على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو تقوّض اتفاقية السلام وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتًا إلى أن الإعلام العبري تناول الخطاب باعتباره يمثل أزمة حقيقية لإسرائيل.

وأشار موسى إلى أن نحو 7 أو 8 ملايين إسرائيلي لا يرغبون في الحرب، بينما يدفع نتنياهو بلاده نحو مغامرات قد تؤدي إلى تصعيد الصراع.

وأكد أن كلمة الرئيس جاءت قوية وصريحة، مركزة على محاولات نتنياهو إجهاض معاهدة السلام وتحذيره من استمرار الغطرسة السياسية التي لن تصنع سلامًا أو تحقق أمنًا، لا لإسرائيل ولا لدول المنطقة.

واختتم موسى بأن الخطاب حمل رسائل ردع وتحذير للقادة الإسرائيليين، مفادها أن القوة والغطرسة ليست طريقًا لتحقيق الاستقرار.

السيسي مصر اسرائيل الاحتلال الصراع

