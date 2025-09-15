أحمد موسى: خطاب السيسي في قمة الدوحة حمل رسائل تحذيرية نارية ووضع معاهدة السلام على المحك

أشاد الإعلامي أحمد موسى بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكداً أنه لم يكن مجرد كلمة بروتوكولية، بل رسالة متكاملة حملت إشارات مهمة وخطيرة وتحذيرات واضحة.

وأوضح موسى، خلال برنامجه “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، أن الرئيس استخدم عبارات غير مسبوقة، بينها تأكيده أن تصرفات إسرائيل تهدد اتفاقيات السلام الحالية، وإطلاقه صراحة لمصطلح “العدو”، بما يحمله من دلالات سياسية قوية.

وأشار إلى دعوة الرئيس السيسي إلى تغيير المواقف العربية والإسلامية بحيث يُنظر إلى الأمة باعتبارها كيانًا ممتدًا من المحيط إلى الخليج، تحت مظلة واسعة تستوعب كل الدول الإسلامية والداعمة للسلام، مع رفض السلوك الإسرائيلي المنفلت الذي يزعزع استقرار الإقليم.

كما لفت موسى إلى أن الرئيس رهن سلام إسرائيل بالتزامها بالقانون الدولي، لا بسياسات القوة والاعتداء، مؤكدًا في الوقت نفسه رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين، محذراً من أن الطروحات الإسرائيلية في هذا الشأن لن تؤدي إلا إلى توسيع رقعة الصراع وزعزعة استقرار المنطقة.

وشدد الإعلامي على أن الموقف المصري والعربي والإسلامي تطلب خطابًا بهذه القوة والوضوح، مع رسائل ردع مباشرة في مواجهة التهديدات الوجودية للمنطقة من جانب إسرائيل، مشيراً إلى أن الرئيس بعث بإنذارات واضحة مفادها أن جميع الخيارات مفتوحة، بما في ذلك معاهدة السلام التي باتت على المحك.

واختتم موسى بأن الخطاب حمل لغة مصر القوية ورسائلها الحاسمة في وقت حساس، محذراً من أن استمرار السياسات الإسرائيلية سيقود إلى نتائج خطيرة لن يتحملها أحد.

يذكر أن القمة العربية الإسلامية الطارئة اختتمت أعمالها في الدوحة ببيان ختامي أدان بشدة الهجوم الذي استهدف مقرات لحركة حماس في العاصمة القطرية، واعتبره اعتداءً على مكان محايد للوساطة من شأنه تقويض جهود السلام الدولية، مؤكداً التضامن الكامل مع قطر ودعم خطواتها للرد على هذا الهجوم.