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رياضة

فيدال: محظوظ بالتسجيل في أول كلاسيكو أمام الريال.. وميسي من كوكب آخر

الجمعة 22/مايو/2020 - 07:03 ص
أرتورو فيدال
أرتورو فيدال
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محمد رشاد
لم يتردد أرتورو فيدال، لاعب وسط برشلونة، في اختيار ليونيل ميسي كأفضل لاعب في العالم، وأشار إلى أنه من خارج الكوكب.

كما تحدث عن هدفه في أول كلاسيكو مع برشلونة أمام ريال مدريد.


وقال فيدال في بث مباشر عبر "إنستجرام": "كنت محظوظًا للتسجيل في مرمى ريال مدريد في أول مباراة كلاسيكو لي".

وأضاف: "أضحي بنفسي وأتدرب بجد للاستفادة من اللحظات المهمة، أعتقد أن الناس يحبونني في برشلونة لأنني أترك قلبي في الملعب، أخبروني بذلك في الشارع".

وعن ميسي، أكد فيدال: "ميسي من كوكب آخر، وهذا يعطي المزيد من الجدارة لكوبا أمريكا التي فزنا بها مع تشيلي ضد الأرجنتين، إن رؤيته يتدرب كل يوم هي رفاهية بالنسبة لي".
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