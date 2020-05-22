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رياضة

فيدال يرد على تصريحات كيلليني مدافع يوفنتوس

الجمعة 22/مايو/2020 - 07:07 ص
فيدال وكلليني
فيدال وكلليني
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محمد رشاد
رد أرتورو فيدال، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم برشلونة الذي يلعب في الدوري الإسباني، على حديث جورجيو كيلليني، قائد ومدافع  فريق يوفنتوس الإيطالي.


وكان كيلليني مدافع فريق السيدة العجوز قد صرح بأن التشيلي الدولي فيدال بطل، لكن نقطة ضعفه كانت المشروبات الكحولية عندما كان لاعبا فى صفوف يوفنتوس .

وقال فيدال في بث مباشر على "إنستجرام": "كيلليني اتصل بي وأوضح ما قاله".

وأضاف: "كيلليني قال لي أنت بطل وقائد، أنا إنسان وعندما كنت مخطئًا دفعت ثمن الخطأ".

واختتم : كيلليني برر لي موقفه من مقولة المشروبات الكحولية وأنا تقبلته ، نحن أصدقاء ووجهات النظر يمكن أن تختلف لكنه فى نهاية صديق مثالي فى مشواري مع كرة القدم .
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