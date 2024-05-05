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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ملابس جريئة.. سارة سلامة تثير الجدل في أحدث ظهور

سارة سلامة
سارة سلامة

شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة. 

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وتألقت سارة سلامة، مرتديه جيب قصيرة من الجلد باللون الأسود، ونسقت معه بلوفر مكشوف البطن باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت سارة سلامة، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت سارة سلامة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم فيديو سارة سلامة

https://www.instagram.com/reel/C6lkk49Mh0P/?igsh=eWhjcHY5c3V3OXpy

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