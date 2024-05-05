بيدفع كويس.. كريم فهمي يكشف سر مشاركته في برنامج رامز جلال

كشف الفنان كريم فهمي، كواليس مشاركته في برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال، في السباق الرمضاني، مؤكدًا أنه لا ينزعج من الانتقادات التي وجهها رامز له في مقدمة الحلقة.

وقال كريم فهمي في تصريحات تليفزيونية: بحب برنامج رامز جلال جدًا، وكلامه لذيذ وبيقول حاجات هزار، مش باخدها إنها انتقاد وأزعل ده هزار.

وأضاف: لما شاركت في البرنامج روحت عشان الفلوس إيه المشكلة، بيدفع كويس، ويمكن أنجح برنامج في الوطن العربي وأعلى نسبة مشاهدة بقاله 10 سنين.

يشار إلى أن كريم فهمي شارك في فيلم السرب، بطولة الفنان أحمد السقا، الذي يعُرض حاليًا في دور العرض، حيث ظهر ضيف شرف خلال أحداث العمل.

قصة فيلم السرب

ويتناول فيلم السرب وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية، ومنها واقعة ذبـ ح 21 مصريا في ليبيا وقيام الجيش بعمليات للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية.

أبطال فيلم السرب

شارك في بطولة فيلم السرب مجموعة من الفنانين منهم: أحمد السقا، شريف منير، محمد ممدوح، عمرو عبد الجليل، دياب، مصطفى فهمي، والعمل من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.