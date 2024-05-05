حال انخفاض الأسعار.. شركة سيارات تتعهد بإعادة الأموال للمشترين حتى هذا الموعد

قام وكيل سيارات ساوايست في مصر بخطوة جريئة عبر الإعلان عن سياسة حماية السعر للعملاء، فاعتبارًا من الآن وحتى 30 يوليو، تقدم الشركة ضمانًا بإعادة أي فروقات في الأسعار إذا انخفضت تكلفة سيارات ساوايست خلال هذه الفترة.

تهدف هذه المبادرة الموجهة للعملاء إلى توفير الراحة النفسية للمشترين المحتملين، لضمان الحصول على أفضل قيمة للاستثمار.

مواصفات وأسعار سيارات ساوايست في السوق المصري

ساوايست، العلامة الصينية المشهورة في عالم السيارات، قدمت مجموعة من الطرازات الجديدة في السوق المصرية خلال شهر مايو، ما يوفر مجموعة متنوعة للاختيار من بينها للمستهلكين المهتمين.

أحدث هذه الطرازات هو ساوايست DX5، الذي يأتي كـ كروس أوفر رياضي مدمج بفئة واحدة من التجهيزات، بسعر يبلغ 950,000 جنيه مصري.

يتميز بمحرك تربو بسعة 1500 سي سي، بقوة 156 حصانًا وعزم 225 نيوتن.متر، وناقل حركة أوتوماتيك CVT.

من جهة أخرى، تقدم ساوايست DX8s Coupe، السيارة ذات التصميم الكوبيه والتي تتسع لسبعة أشخاص، مع محرك تربو بقوة 156 حصانًا وعزم 230 نيوتن. متر.

تأتي بتجهيزات داخلية تتضمن شاشة تعمل باللمس بقياس 10.25 بوصة ومكيف هواء إلكتروني ومقاعد جلدية، ومرايا جانبية كهربائية، وفتحة سقف بانوراما، وغيرها الكثير.

بالإضافة إلى ذلك، تضمنت السيارات المذكورة أنظمة أمان متطورة مثل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وحساسات ركن خلفية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للعائلات والأفراد على حد سواء.

باختصار، تمثل سيارات ساوايست DX5 وDX8s Coupe خيارات مثيرة للنظر في سوق السيارات الصينية المصري، مع توفير حماية السعر من قبل الوكيل الحصري السيارة في مصر، ما يجعل عملية الشراء ودفع الأموال أكثر يسرًا وثقة للمستهلكين.