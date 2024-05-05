تحذير للمصطفين وفرص لسقوط أمطار.. تفاصيل طقس شم النسيم

طقس شم النسيم.. ينتظر الجميع يوم شم النسيم للخروج والتنزه في الأماكن العامة والمنتزهات وغيرها من الأنشطة الترفيهية، مع الاستمتاع بأكل الأسماك المملحة وتلوين البيض وغيرها من طقوس يوم شم النسيم المتعارف عليها.

ويتساءل المواطنون عن حالة طقس شم النسيم، غدًا الإثنين 6 مايو، في ظل التقلبات الجوية والمنخفض الجوي الذي تشهده البلاد في الأيام الحالية، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد عن طقس يوم شم النسيم المتوقع غدًا.

طقس شم النسيم

وكشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن طقس يوم شم النسيم موضحا أنه يوجد منخفض جوي في طبقات الجو العليا ويتحرك المنخفض الجوي يوم الإثنين ناحية الشرق لتنحسر الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية فقط.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: تتأثر البلاد في الفترة الحالية، نحو 15 محافظة، بتساقط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري، ويعمل المنخفض الجوي على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة والتي تستمر على مدار اليوم.

ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح

وأشار الدكتور محمود القياتي، إلي أنه يوجد اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، إذ ترتفع الأمواج ما بين مترين وثلاثة أمتار، وتصل سرعات الرياح ما بين 50 و60 كم/ساعة، ما دفع بعض الشواطئ لرفع الرايات الحمراء لتجنب نزول البحر بسبب ارتفاع الأمواج.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العديد من مناطق الجمهورية تشهد نشاطًا للرياح تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد، وشمال محافظة البحر الأحمر، والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى.

أجواء ربيعية في القاهرة الكبرى

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد، أنه رغم استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوى الموجود فى طبقات الجو العليا، فيوجد أجواء لشم النسيم ربيعية ومستقرة مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدلة على المناطق الساحلية حارة على جنوب الصعيد.

وخلال فترة الليل، تكون الأجواء مائلة للبرودة فى فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، ومن المتوقع وجود سحب منخفضة ومتوسطة غدًا، تحجب جزء كبير من أشعة الشمس تساعد على الشعور بالأجواء الربيعية.

سقوط الأمطار

وأشارت الدكتورة منار غانم، أنه يوجد فرص لسقوط أمطار فى بعض المناطق تكون خفيفة لمتوسطة، فى بعض الأماكن على السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات شمال الوجه البحرى.

وأكدت أن الأجواء بصفة عامة تسمح بالاستمتاع بإجازة شم النسيم، وذلك مع تجنب النزول والتعمق فى البحر المتوسط أثناء التواجد على الشواطئ، مع توخى الحذر من البرودة ليلًا وأهمية ارتداء الملابس الخريفية خلال فترات الليل.

درجات الحرارة اليوم

في سياق متصل، كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 5 من مايو الجاري، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى: 28، الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية العظمى: 23، الصغرى: 16

السواحل الشمالية الشرقية العظمى: 24، الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر العظمى: 35، الصغرى: 23

شمال الصعيد العظمى: 32، الصغرى: 17

جنوب الصعيد العظمى: 37، الصغرى:23