التموين: توريد 1.8 مليون طن قمح إلى الشون والصوامع

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد 1.8 مليون طن قمح محلي من المزارعين، منذ بدء موسم الحصاد في 13 أبريل الماضي وحتي الآن .

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار نقاط التخزين استلام المحصول من الموردين خلال إجازة شم النسيم، منوهاً بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 3 أشهر.

من جانبه كشف المهندس وصفي عبد الله مدير مديرية التموين بمحافظة بني سويف، عن إستلام نحو 67 الف طن خلال الموسم الحالي بالمحافظة حتي الآن.

وأشار إلي استمرار عمليات التوريد طوال الأسبوع وايام الإجازات، لافتاً إلي أن بني سويف وردت خلال الموسم الماضي مايقرب من 230 الف طن .

وأوضح جمعة عبد الحفيظ وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، خلال جولة علي صوامع ومطاحن المحافظة لمتابعة عمليات التوريد بمشاركة المركز الاعلامي لوزارة التموين، أن المساحة المنزرعة من القمح خلال موسم 2024 بلغت 120 الف فدان، مشيراً إلي تجهيز المديرية سعات تخزينية تصل إلي 250 الف طن عبر 22 موقعاً .

مطاحن مصر الوسطى تتسلم 25 الف طن عبر 4 مواقع بالمحافظة

واضاف عبد الحفيظ أن مواقع الاستلام تتضمن صومعتين تابعتين للشركة القابضة للصوامع والتخزين، و آخري تابعة لشركة مطاحن مصر الوسطي، و 5 نقاط تابعين للشركتين، و 13 شونة تابعة للبنك الزراعي المصري.

ولفت وكيل مديرية التموين في بني سويف، إلي عدم رصد اي مخالفات حتي الآن بشأن نقل كميات من القمح المحلي الي المحافظات الاخري.

وقال محمد سيد مدير عام الشئون التجارية بشركة مطاحن مصر الوسطى في بني سويف أن الشركة يتبعها 4 مواقع تضم صومعة بسعة 25 الف طن و شونة سعة 15 ألف طن و ومركز تجميع 15 ألف طن في مطحن بوهلر، ومركز تجميع في ببا سعة 7 آلاف طن والتي تم تطويرها مؤخرا، وكذلك صومعة حقلية سعة 5 آلاف طن و شونة سعة 5 آلاف طن في الواسطى.

وأضاف أنه تم استلام حتي الآن 25 الف طن قمح محلي من المزارعين، ومعدل التوريد اليومي من 1500 الي 2000 طن، كاشفاً أنه تم التعاقد مع مشروع مستقبل مصر في شرق العوينات على توريد 20 الف طن سيتم توريدها خلال أيام .

وأوضح سيد أن شركة مطاحن مصر الوسطى يتبعها مطحنين في محافظة بني سويف، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمطحن تبارك 550 طن قمح يومي، و مطحن بوهلر بقدرة 300 طنا ، لتوفير الدقيق المدعم استخراج 87.5٪ لصالح المخابز عبر 4 مستودعات ناصر، سمسطا، اهناسيا و ببا، فيما يقوم مطحن بوهلر بتوفير الدقيق لمخابز محافظة المنيا.

وأشار مدير عام الشئون التجارية إلي أن شركة مطاحن مصر الوسطى قدمت حوافز للمزارعين لتشجيعهم على توريد محصول القمح .

وتابع المهندس حسام طه رئيس قطاع مطاحن بني سويف إلي ان إنتاج الدقيق نسبة استخراج 87.5٪ يتم من خلال مواصفات معينة وبجودة عالية وذلك من خلال طحن القمح المحلي و القمح المستورد.

وأضاف طه أنه يتم التعاقد مع عدد من الشركات المحلية لإجراء الصيانة الدورية لمواقع الشركة في بني سويف سواء كانت مطاحن أو شون، كما تم استحداث نظام ميكنة لجميع النقاط التخزينية للشركة، وذلك لمتابعة عمليات استلام وتوريد القمح المحلي والمستورد وإجراء عمليات الطحن وصرفه للمستودعات والمخابز.

وقال المهندس حسن محمد مدير صومعة سدس التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ببني سويف، أنه تم استلام حتي الآن 13 الف و 300 طن والتي تمثل 30٪ من المستهدف توريده خلال الموسم الجاري بالصومعة.

وأضاف أنه مستهدف استلام نحو 45 الف طن خلال الموسم، مشيرا إلي أنه يتم توريد يوميا من 1700 الي 2000 طن قمح، منوهاً بأن صومعة سدس تبلغ سعتها التخزينية 60 ألف طن إضافة الي مركز التجميع سعة 6 آلاف طن.

و قال رمضان الشحات مدير المركز الاعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن كميات القمح المحلي المستهدف استلامها من المزارعين والموردين خلال موسم توريد 2024 مرشحة للزيادة علي مستوي الجمهورية.

وأضاف الشحات أنه من الممكن أن تتخطي حاجز ال 4 ملايين طن قمح نتيجة وعي المزارع بأهمية توريد المحصول لصالح الدولة لما يعود عليه بالنفع، مشيرا إلي أن إجمالي نقاط التجميع واستلام وفرز القمح المحلي تخطت ال 500 نقطة منتشرين على مستوي الجمهورية.