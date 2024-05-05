عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: توريد 1.8 مليون طن قمح إلى الشون والصوامع

التموين تعلن توريد
التموين تعلن توريد 1.8 مليون طن قمح محلي حتي الآن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد 1.8 مليون طن قمح محلي من المزارعين، منذ بدء موسم الحصاد في 13 أبريل الماضي وحتي الآن .

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار نقاط التخزين استلام المحصول من الموردين خلال إجازة شم النسيم، منوهاً بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 3 أشهر.

من جانبه كشف المهندس وصفي عبد الله مدير مديرية التموين بمحافظة بني سويف، عن إستلام نحو 67 الف طن خلال الموسم الحالي بالمحافظة حتي الآن.

وأشار إلي استمرار عمليات التوريد طوال الأسبوع وايام الإجازات، لافتاً إلي أن بني سويف وردت خلال الموسم الماضي مايقرب من 230 الف طن .

وأوضح جمعة عبد الحفيظ وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، خلال جولة علي صوامع ومطاحن المحافظة لمتابعة عمليات التوريد بمشاركة المركز الاعلامي لوزارة التموين، أن المساحة المنزرعة من القمح خلال موسم 2024 بلغت 120 الف فدان، مشيراً إلي تجهيز المديرية سعات تخزينية تصل إلي 250 الف طن عبر 22 موقعاً .

مطاحن مصر الوسطى تتسلم 25 الف طن عبر 4 مواقع بالمحافظة 

واضاف عبد الحفيظ أن مواقع الاستلام تتضمن  صومعتين تابعتين للشركة القابضة للصوامع والتخزين، و آخري تابعة لشركة مطاحن مصر الوسطي، و 5 نقاط تابعين للشركتين، و 13 شونة تابعة للبنك الزراعي المصري.

ولفت وكيل مديرية التموين في بني سويف، إلي عدم رصد اي مخالفات حتي الآن بشأن نقل كميات من القمح المحلي الي المحافظات الاخري.

وقال محمد سيد مدير عام الشئون التجارية بشركة مطاحن مصر الوسطى في بني سويف أن الشركة يتبعها 4 مواقع تضم صومعة بسعة 25 الف طن و شونة سعة 15 ألف طن و ومركز تجميع 15 ألف طن في مطحن بوهلر، ومركز تجميع في ببا سعة 7 آلاف طن والتي تم تطويرها مؤخرا، وكذلك صومعة حقلية سعة 5 آلاف طن و شونة سعة 5 آلاف طن في الواسطى.

وأضاف أنه تم استلام حتي الآن 25 الف طن قمح محلي من المزارعين، ومعدل التوريد اليومي من 1500 الي 2000 طن، كاشفاً أنه تم التعاقد مع مشروع مستقبل مصر في شرق العوينات على توريد 20 الف طن سيتم توريدها خلال أيام .

وأوضح سيد أن شركة مطاحن مصر الوسطى يتبعها مطحنين في محافظة بني سويف، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمطحن تبارك 550 طن قمح يومي، و مطحن بوهلر بقدرة 300 طنا ، لتوفير الدقيق المدعم استخراج 87.5٪ لصالح المخابز عبر 4 مستودعات ناصر، سمسطا، اهناسيا و ببا، فيما يقوم مطحن بوهلر بتوفير الدقيق لمخابز محافظة المنيا.

وأشار مدير عام الشئون التجارية إلي أن شركة مطاحن مصر الوسطى قدمت حوافز للمزارعين لتشجيعهم على توريد محصول القمح .

وتابع المهندس حسام طه رئيس قطاع مطاحن بني سويف إلي ان إنتاج الدقيق نسبة استخراج 87.5٪ يتم من خلال مواصفات معينة وبجودة عالية وذلك من خلال طحن القمح المحلي و القمح المستورد.

وأضاف طه أنه يتم التعاقد مع عدد من الشركات المحلية لإجراء الصيانة الدورية لمواقع الشركة في بني سويف سواء كانت مطاحن أو شون، كما تم استحداث نظام ميكنة لجميع النقاط التخزينية للشركة، وذلك لمتابعة عمليات استلام وتوريد القمح المحلي والمستورد وإجراء عمليات الطحن وصرفه للمستودعات والمخابز.

وقال المهندس حسن محمد مدير صومعة سدس التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ببني سويف، أنه تم استلام حتي الآن 13 الف و 300 طن والتي تمثل 30٪ من المستهدف توريده خلال الموسم الجاري بالصومعة.

وأضاف أنه مستهدف استلام نحو 45 الف طن خلال الموسم، مشيرا إلي أنه يتم توريد يوميا من 1700 الي 2000 طن قمح، منوهاً  بأن صومعة سدس تبلغ سعتها التخزينية 60 ألف طن إضافة الي مركز التجميع سعة 6 آلاف طن.

و قال رمضان الشحات مدير المركز الاعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن كميات القمح المحلي المستهدف استلامها من المزارعين والموردين خلال موسم توريد 2024 مرشحة للزيادة علي مستوي الجمهورية.

وأضاف الشحات أنه من الممكن أن تتخطي حاجز ال 4 ملايين طن قمح نتيجة وعي المزارع بأهمية توريد المحصول لصالح الدولة لما يعود عليه بالنفع، مشيرا إلي أن إجمالي نقاط التجميع واستلام وفرز القمح المحلي تخطت ال 500 نقطة منتشرين على مستوي الجمهورية.

التموين موسم الحصاد التجارة الداخلية شركة مطاحن مصر الوسطى القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

طليقة نجم الأهلي السابق تخلع الحجاب

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أحمد حسن يعلن خروج أحمد عبد القادر من حسابات الأهلي

صدمة جديدة.. إصابة نجمي الترجي قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

بفضل ضعف الطلب.. تراجع في أسعار اللحوم البلدي بالأسواق

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي| قرارات حاسمة بشأنها قبل ساعات من انطلاقها

ترشيحاتنا

مصدر مطلع: وفد حماس غادر للدوحة للتشاور.. ويعود للقاهرة الثلاثاء لاستكمال المفاوضات

أكسيوس: الولايات المتحدة علقت شحنة ذخيرة إلى إسرائيل| ماذا يحدث وراء الكواليس؟

بترول العصر الحديث.. مفاجأة بشأن استثمارات خضراء تجلب الخير لـ مصر

محظورات داخل لجان امتحانات نهاية العام بالجامعات.. خاص

رفض هجوم رفح.. الإليزيه يكشف تفاصيل مكالمة ماكرون لـ«نتنياهو»

مؤتمر الواعظات| عبد الله النجار: مصر رائدة في مجال الدعوة الإسلامية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاتو جذاب.. نسرين طافش تثير الجدل بظهورها | شاهد

الحمدلله على تمام النعمة.. نادر حمدي يرزق بمولودة جديدة

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان مبهج| شاهد

مكشوف البطن.. أسماء أبو اليزيد تستعرض جمالها رفقة زوجها

فيديو

وباء جديد يهدد هذه الدولة .. والطقس الحار وراء انتشاره.. فيديو

رياح محملة بالرمال والأتربة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

هبوط أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 ينخفص إلى 3000 جنيه

أنا جديدة معاكو على الكوكب.. ظهور مذيعة مصرية بالذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ